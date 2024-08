El Oviedo, “atento al mercado”, no da por cerrado el capítulo de fichajes: “Si aparece una oportunidad buena…”

Satisfechos por una operación que no parecía sencilla y por poder contar con un futbolista de las condiciones de Hassan en el Oviedo, Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo, atendieron esta mañana a los medios de comunicación en el Tartiere para analizar la situación de la plantilla.

Así fueron las palabras de Roberto Suárez:

Los planes. “Tenemos una plantilla equilibrada en cuanto perfiles y jugadores. Estamos contentos. Cerramos lo que nos puede dar perfiles claros de mejora, trabajando junto al entrenador. Estaremos alerta a ver qué hay en el mercado tanto para salir como para entrar. El entrenador empezará a tomar decisiones, habrá jugadores que tengan que asumir unos roles y nosotros estamos atentos al mercado, a lo que nos pide la propiedad que es tener la mejor plantilla posible”.

Tope salarial. “En el límite salarial estamos bien, equilibrados, vamos a ver con los últimos movimientos. Las salidas no son una cuestión de límite o no, sino que habrá jugadores que tengan menos protagonismo, que no se vean. Y no tenemos ningún planteamiento de que tengan que salir sí o sí. Nos interesa que haya jugadores que estén en evolución”.

Los centrales. “Por cerrada no damos ninguna posición pero sí tenemos muy claro dónde hay prioridades para invertir dinero. Si todo va bien tenemos tres buenos centrales y ayuda en la cantera, más jugadores en el medio. Eso no quita que de repente aparezca una oportunidad buena para el Oviedo y para el Grupo. Si eso sucede, lo valoraremos. Que no haya problemas físicos de los centrales, y también se ha traído gente en el medio que pueda ayudar aquí”.

Y así se expresó Agustín Lleida:

Renovaciones. “Hay varios jugadores que acaban contrato, pero nos centramos en cerrar el mercado. Tomaremos decisiones cuando se cierre el mercado con los que acaban su vinculación”.

Homenchenko. “Es un jugador con potencial, joven, pero hablando con él y viendo los fichajes, tenía la inquietud de cuánto jugaría. Hemos hablado con Peñarol, se anunciará en las próximas horas, para rescindir la cesión en el Oviedo y que pueda salir del club. Homenchenko es jugador de Peñarol, está aquí cedido, Los derechos son de Peñarol, con ellos hablamos para romper esa cesión para que siga teniendo minutos”.

Fichaje arriba. “La delantera tratamos de tener la mejor y si hay opciones”

Inscripciones en La Liga. “Para el primer partido contamos con todos los jugadores que no están de baja por lesión. Queremos que estén todos inscritos y para ello trabajamos junto a otros departamentos para maximimizar las opciones. Para darle todos los jugadores al entrenador para el partido del sábado”.

Hassan. “La venta de Bretones nos dio margen en el mercado y Roberto siempre empuja a hacer fichajes pagando por jugadores jóvenes que luego nos pueda dar retorno, como Bretones. Hasan tiene uno contra uno, velocidad y desborde, algo que vale dinero. Tiene 22 años y puede crecer en el club o puede salir algo que sea bueno para él y para el Oviedo, Los extremos que encaran y hacen daño se han ido acabando y hay pocos. Fuimos con convicción a por él y por eso está aquí”.