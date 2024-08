Dani Calvo, ante el arranque liguero: 'La idea de juego se ha mejorado respecto al año pasado'

Resta poco más de un día para que el Oviedo comience una nueva temporada con la ilusión de conseguir el objetivo que se rozó el año pasado con la punta de los dedos, el ascenso. El conjunto carbayón se ha repuesto del duro palo con nuevo entrenador y una gran cantidad de fichajes, número que se espera siga incrementando en los próximos días. Sin embargo, uno de los que más lleva calzando la elástica azul es Dani Calvo. El central aragonés afronta su cuarta campaña con el Oviedo con el reto de volver a cumplir con las exigencias de una de las aficiones que más aprieta por devolver al equipo a la categoría de oro del fútbol español.

Unas vacaciones un tanto cortas. "Tenemos muchas ganas de empezar la temporada. Llevamos más de un mes de preparación y se ha conformado una buena plantilla. Esperemos ir a la primera jornada con todas las garantías para empezar con buen pie la competición".

Conseguir el objetivo que no se pudo lograr en Cornellá. "Lo del año pasado fue un golpe duro, pero hemos sido capaces de volver a ilusionarnos. Se ha hecho una gran plantilla, el club ha hecho un gran trabajo incorporando a buenos jugadores. Empieza un nuevo año, hay que olvidar lo del pasado y que nos sirva como aprendizaje, sobre todo el inicio de la competición porque es importante empezar bien".

La pretemporada. "Me ha dejado buenas sensaciones. Hemos empezado una semana más tarde, hemos acumulado muchas sesiones y llegamos en buen tono físico al inicio de liga. Incluso con buenos momentos de juego en los partidos. La pretemporada es importante pero se han visto equipos que han perdido todos los partidos y luego han hecho temporadas espectaculares. Hay que cogerlo con pinzas, aunque es importante tener sensaciones positivas. Si miramos los últimos partidos, hemos perdido con goles en el minuto 1 y parece que se han cogido malas sensaciones. Al final han sido goles por errores de concentración que no pueden ocurrir, pero el transcurso del partido ha sido positivo. Hay que arreglar algunas cosas sin balón, pero con balón hemos estado bien".

Javi Calleja, el nuevo técnico. "Fantástico, me ha sorprendido para bien el cuerpo técnico. Tenía pocas referencias, pero la idea de juego se ha mantenido respecto al año pasado, incluso se ha mejorado porque es un técnico con una propuesta que lleva trabajando muchos años. Tiene una metodología muy marcada y ejercicios muy analíticos que te hace que luego en los partidos identifiques situaciones que haces entrenando y sea todo más fácil".

Diferencias y semejanzas con el Oviedo de Carrión. "Tiene muchas cosas semejantes entre los dos. Con el anterior había más libertad a la hora de jugar el balón, Calleja sí que es cierto que tiene movimientos más marcados y ejercicios más analíticos que hacen que en los partidos sucedan cosas similares y seas capaz de identificar esas decisiones y que salgan con más éxito. Incide mucho en esa idea y estamos muy contentos".

El gafe con el debut liguero. "Lo llevo teniendo presente casi cuatro temporadas. Tenemos dos partidos fuera de casa pero da igual, no es excusa. Tenemos que ir a A Coruña a empezar con buen pie esta temporada porque es importante. Vamos con esa mentalidad".

Los comienzos son importantes de cara a final de Liga. "Es la antesala de una buena temporada. Nos ha pasado en los años atrás que el empezar mal eran muchos palos en las ruedas para conseguir el objetivo del play-off. Al final se consiguió, pero tirando de épica prácticamente. Empezar bien y verte en zonas altas hace que todo sea mucho más fácil porque cuando lleguen los resultados negativos te sigues viendo arriba. Es vital empezar bien para enganchar también a la gente, que está ilusionada".

El mercado de fichajes. "La plantilla es buena. Me preguntaron el otro día y dije que esta plantilla, respecto a la del año pasado, como mínimo es de empate. Conseguir que los jugadores que se fueron y los que llegan, más o menos se igualen, para mí ya es un éxito. La dirección deportiva ha firmado muy rápido y creo que la incorporación de jugadores ha sido muy buena y estoy contento con lo que ha venido".

La incorporación de Hassan. "Es un jugador importante en la categoría. Tiene unas características que son difíciles de encontrar como ese desborde, ese uno contra uno y además atrae a dos o tres jugadores solo para él y hace que tengamos jugadores libres. No tenemos que jugar para él, pero sí aprovechar sus características porque nos da muchas ventajas".

La defensa no varía. "Es positivo. Cuando una defensa no se mueve mucho es importante porque es vital conocerse. Se hablaba de un cuarto central, no sé si lo traerán o no, pero creo que estamos bien cubiertos, incluso con jugadores del filial como Jaime Vázquez o Marco Esteban".