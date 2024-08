Hassan ya luce el azul: "La ambición del club casa con la mía: quiero jugar en Primera División"

Al contrario que su juego, Haissem Hassan no regateó ninguna cuestión en su puesta de largo como nuevo jugador del Oviedo. Tras su primer entrenamiento, el galo se desplazó al Tartiere donde fue presentado por Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo, para conocer la que será su nueva casa durante tres años más otro opcional. Y allí expresó el deseo que le ha traído a Oviedo.

Tras los primeros tanteos para ficharlo, cuenta Hassan que todo se aceleró la semana pasada. "Me llamó mi agente para decir que el Oviedo apretaba y que me quería de verdad. He hablado con el entrenador, y el director deportivo y hablamos del proyecto y de cómo me veían en él. Lo vi con muy buenos ojos. Cuando acabé la cesión en el Sporting hablé con mi gente sobre qué era lo mejor. Decidimos que lo mejor era irme de ahí (Villarreal) para crecer", indicó el extremo.

Sobre las razones de elegir el conjunto azul, Hassan expuso que "la ambición del club casa con la mía: quiero jugar en Primera. Cuando ves la plantilla y el proyecto todos tenemos en mente que el objetivo es subir y poner al Oviedo donde tiene que estar. Además, sigo en Asturias, donde mi familia está muy a gusto. Todos los factores hicieron que apostara por el Oviedo para seguir creciendo".

Tras su año en el Sporting, ahora Hassan apuesta por el azul, en un traspaso que ha despertado morbo. "Yo respeto mucho al Sporting, me dieron confianza y tengo compañeros que son amigos. Les agradezco lo que hicieron por mí y les deseo suerte. Pero soy profesional, quiero seguir creciendo y hacer mi camino. Oviedo es el mejor lugar para crecer. No he pensado en la rivalidad, solo he visto una gran oportunidad para crecer en mi carrera, con un proyecto ambicioso que encaja con lo que yo busco", indicó.

Por último, habló sobre sus condiciones en el campo y aspectos a mejorar: "Aunque soy joven tengo que mejorar cosas, y una son las estadísticas. No soy fan de las cifras, lo más importante es disfrutar y hacer disfrutar en el campo. Pero para un futbolista lo más importante son los números, es lo que te abre las puertas de los mejores equipos. El año pasado, con los minutos jugados, no son estadísticas muy buenas, pero mejoraré".

