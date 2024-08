Al Oviedo aún le quedan cosas por decir en el mercado: "No damos por cerrada ninguna posición"

Satisfecho por la configuración de una plantilla "equilibrada", pero manteniendo la ambición y con un ojo en el mercado. Así encara el Oviedo los algo más de quince días que aún restan para concretar movimientos en la plantilla azul, como explicó Roberto Suárez, el director deportivo de la entidad carbayona. "No damos por cerrada ninguna posición, pero sí tenemos claro dónde hay prioridades para invertir", explicó antes de analizar la línea defensiva: "Tenemos tres buenos centrales y la ayuda de la cantera. Eso no quita que aparezca una oportunidad buena para el Oviedo y para el Grupo. Si eso sucede, lo valoraremos". Y añadió: "Las salidas no son una cuestión de límite salarial o no, sino que habrá jugadores que tengan menos protagonismo y pueden salir".