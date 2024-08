Osasuna pone el precio por José Arnaiz: esta es la cantidad que le pide al Real Oviedo por el jugador

Novedades con el caso José Arnaiz. Osasuna está dispuesto a escuchar ofertas por el extremo, pretendido por muchos equipos de Segunda División, como Elche o Zaragoza, aunque parece que, según fuentes conocedoras de la operación, el Oviedo es el mejor posicionado de esa lista. Sin embargo, el jugador quiere continuar jugando en Primera División, donde tiene ofertas de equipos como el Valladolid –que lo tiene muy complicado para acometer el fichaje por dificultad para inscribir jugadores– y el Espanyol; y cuenta con ofertas del extranjero, por lo que, en caso de que el fichaje se lleve a cabo, se prevé que se hiciera efectivo durante las últimas semanas de mercado, cuando al jugador no tenga otra opción más jugosa.

Pero Osasuna no está dispuesto a soltarlo libre, y pide alrededor de medio millón de euros por Arnaiz. Además, desde el club navarro rechazan cualquier tipo de contrato de cesión, por lo que a los azules no les queda otra que pagar si quieren contar con los servicios del extremo que puede desempeñar la labor de delantero, al que todavía le resta contrato hasta el 30 de junio. De momento, el Oviedo está haciendo números para ver si la operación es viable y se mantiene en la pelea. El conjunto navarro, por otro lado, en el caso de que ningún equipo pague el traspaso del jugador, no tendría problema en mantenerlo dentro de la dinámica del equipo.

Todas las alarmas se encendieron esta mañana cuando Arnaiz, atacante de 29 años que cuenta con buen cartel en la categoría, no saltó al césped de Tajonar, la ciudad deportiva de Osasuna. Los jugadores que se encuentran en plena rampa de salida no suelen entrenar durante los últimos días, aunque horas después, se especificó que el jugador arrastra unas molestias. Arnaiz llegó libre a Osasuna hace una temporada procedente del Leganés y firmó por dos temporadas. El delantero de Talavera disputó la pasada temporada un total de 30 partidos –en las cuatro competiciones– y anotó tres goles. La salida del extremo talaverano haría valorar al club la continuidad en la primera plantilla del recién renovado Iker Benito, del filia, que cuenta con cartel en Segunda tras una temporada en la que se ganó la confianza de Eder Sarabia disputando 38 partidos –25 como titular– en el Andorra, por lo que el caso Arnaiz es importante para el conjunto navarro.

Arnaiz comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Valladolid. El de Talavera de la Reina, destacó en la temporada 2015/2016 en el Valladolid Promesas, disputando 31 partidos en los cuales consiguió 11 goles. Esa brillante temporada llamó la atención del primer equipo y participó en la pretemporada del Valladolid el año siguiente.

Su rendimiento en el debut con el primer equipo fue muy bueno, llegando a ser titular en casi todos los partidos y consiguiendo 12 goles y 3 asistencias. Esto hizo que el Barça se fijara en el jugador toledano para su segundo equipo. Después de una temporada sin muchas luces en el Barça Atletic, el Leganés decidió ir a por él. No cuajó de lleno en el conjunto pepinero en las primeras dos temporadas y se fué cedido a Osasuna en la temporada 2019/2020. Fue en la temporada 2022/2023 cuando consiguió sus mejores números en Segunda División con el Leganés, consiguiendo 9 partidos en los 38 partidos que disputó.

Finalmente, Osasuna se hizo con los intereses del toledano y fichó por el club navarro. Aunque en esta última temporada ha disputado 30 encuentros con el club rojillo, sólo pudo anotar 3 dianas y una asistencia de gol.