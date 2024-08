El segundo "9", a fuego lento: el Oviedo pone número de años de contrato para Arnaiz y no descarta a Forés

Tras el rápido mercado que acometió el Real Oviedo tras el final de un curso en el que se rozó el ascenso con la yema de los dedos, los azules deberán esperar para incorporar a la que podría ser la última pieza para completar la plantilla con la que se prevé que se cumpla el objetivo que no se pudo hacer realidad el pasado junio. La dirección deportiva del club trabaja en la incorporación de otro delantero que pueda desempeñar la labor de "9", y encima de la mesa tiene los nombres de José Arnaiz, jugador de Osasuna, y de Álex Forés, del Villarreal.

Ambos son jugadores que gustan, y mucho, al club carbayón. Sin embargo, parece que los dos tienen trabas a la hora de incorporarse a la dinámica del Oviedo. Osasuna está dispuesto a escuchar ofertas por Arnaiz, pretendido por muchos equipos de Segunda División, como Elche o Zaragoza, aunque parece que, según fuentes conocedoras de la operación, el Oviedo es el mejor posicionado de esa lista. Sin embargo, el jugador quiere continuar jugando en Primera División, donde tiene ofertas de equipos como el Valladolid –que lo tiene muy complicado para acometer el fichaje por tema de inscripciones– y el Espanyol; y cuenta con ofertas del extranjero, por lo que, en caso de que el fichaje se lleve a cabo, se prevé que se hiciera efectivo durante las últimas semanas de mercado, si el jugador no consigue otra opción más jugosa.

Pero Osasuna no está dispuesto a soltarlo libre, y pide alrededor de medio millón de euros por Arnaiz. Además, desde el club navarro rechazan cualquier tipo de contrato de cesión, por lo que a los azules no les queda otra que pagar si quieren contar con los servicios del extremo que puede desempeñar la labor de delantero, al que todavía le resta contrato hasta el 30 de junio. De momento, el Oviedo está haciendo números para ver si la operación es viable y se mantiene en la pelea. De hecho, el conjunto navarro, en el caso de que ningún equipo pague el traspaso del jugador, no tendría problema en mantenerlo dentro de la dinámica del equipo.

La intención del Oviedo, que ya está haciendo números para ver si el fichaje es posible por dificultad para inscribir jugadores, es firmar a Arnaiz por tres años, en una operación similar a la de Hassan, último fichaje de los carbayones. Por ello, 500.000 euros repartidos en tres años, es una cantidad asumible para el Oviedo respecto al tope salarial, ya que habría que hacer la división para el cómputo general que impone LaLiga. Es decir. En el caso de que el fichaje se lleve a cabo, en el tope salarial del Oviedo no se restarían esos 500.000 euros, si no que serían unos 167.000 –aproximadamente– al año. Pero el problema no es solo hacerse cargo del fichaje, si no del salario del jugador, que sin duda sería uno de los más altos de la plantilla teniendo en cuenta su procedencia y la cantidad de partidos disputados en Primera División.

Todas las alarmas se encendieron ayer cuando Arnaiz, atacante de 29 años que cuenta con buen cartel en la categoría, no saltó al césped de Tajonar, la ciudad deportiva de Osasuna. Los jugadores que se encuentran en plena rampa de salida no suelen entrenar durante los últimos días, aunque horas después, se especificó que el jugador arrastra unas molestias. Arnaiz llegó libre a Osasuna hace una temporada procedente del Leganés y firmó por dos temporadas. El delantero de Talavera disputó la pasada temporada un total de 30 partidos –en las cuatro competiciones– y anotó tres goles. La salida del extremo talaverano haría valorar al club la continuidad en la primera plantilla del recién renovado Iker Benito, del filia, que cuenta con cartel en Segunda tras una temporada en la que se ganó la confianza de Eder Sarabia disputando 38 partidos –25 como titular– en el Andorra, por lo que el caso Arnaiz es importante para el conjunto navarro.

El extremo comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Valladolid. El de Talavera de la Reina, destacó en el Promesas, lo que provocó su ascenso al primer equipo. Su rendimiento hizo que el Barça se fijara en el jugador toledano para su segundo equipo. Después de una temporada sin muchas luces, el Leganés decidió ir a por él. No cuajó de lleno en el conjunto pepinero en las primeras dos temporadas y se fue cedido a Osasuna en la temporada 2019/2020, quienes años más tarde se hicieron con los intereses del toledano.

En otro orden de cosas, el Oviedo sigue en contacto con el Villarreal y muestra interés por Álex Forés, delantero que fue diferencial la temporada pasada con el filial del submarino amarillo, pero después de lo sucedido con el Granada, cuando se dieron cuenta de que la lesión que arrastra desde el pasado mes de febrero va para algún que otro mes más del estimado, el conjunto amarillo está más a favor de que complete la recuperación en Villarreal y en enero ver qué sucede. De momento, los azules, que tenían a Forés como una opción que gustaba tanto a la dirección deportiva como al grupo inversor, se mantiene a la espera de conocer las intenciones del Villarreal, que se muestra reacio ahora a darle salida a uno de sus canteranos más cotizados. El Oviedo está dispuesto a esperar, aunque ven complicado que el submarino amarillo suelte al jugador, debido a que la dirección castellonense no quiere arriesgarse.

El Oviedo bate nuevo récord de abonados. El conjunto azul ya tiene en su haber 22.501 socios, récord histórico de la entidad, y sin haber comenzado aun la temporada. Esta cifra supone toda una gesta, teniendo en cuenta la subida de los precios de los abonos, algo generalizado en el resto de clubes españoles. Pero el haber rozado con la yema de los dedos el ascenso el pasado junio en Cornellá ha provocado que la hinchada azul se vuelque en masa con un equipo que ya batió récords durante la temporada pasada, pero que ha visto sobrepasadas todas las expectativas en las últimas semanas, algo que ayudará en el tope salarial, permitiendo a los azules contar con algo más de margen.

