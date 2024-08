La búsqueda del delantero: un objetivo que se le escapa al Oviedo

Álex Forés se aleja del Oviedo. Tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el Villarreal no quiere soltar a uno de sus jugadores más preciados y pretende que se recupere dentro de los servicios médicos del submarino amarillo de su lesión en la tibia derecha sufrida en mayo, tal y como confirmaron fuentes conocedoras de la operación. El delantero fue diferencial la temporada pasada con el filial del submarino amarillo y tenía muchos pretendientes detrás, como el Granada, el Zaragoza y los azules. Pero después de lo sucedido con el conjunto nazarí, donde daban prácticamente por hecho su fichaje hasta los reconocimientos médicos pertinentes, el Villarreal ha preferido asegurar y no arriesgarse a darle salida a uno de sus mayores activos. En el club prefieren que siga su recuperación en casa.

Forés llegó hace unas semanas al Granada y lo tenía todo listo para estampar su firma. Sin embargo, tras las primeras pruebas, los servicios médicos del conjunto andaluz se dieron cuenta de que la lesión que arrastra desde el pasado mayo va para algún que otro mes más del estimado. Por ello, y tal como adelantó ayer este diario, el submarino amarillo prefiere esperar a enero para ver qué sucede. Sin embargo, lo más probable es que, en el caso de que el delantero se recupere, termine haciendo efectivo su fichaje por el Granada.

El Oviedo estaba dispuesto a tratarle y esperar lo que hiciese falta con tal de incorporar a Forés a sus filas. Era una opción que gustaba tanto a la dirección deportiva como al grupo inversor, y no tenían problema en el que el jugador no pudiese jugar hasta noviembre. Sin embargo, no podrán contar con él y tendrán que esperar al mercado invernal para volver a pelear por uno de los mejores jugadores de la categoría el curso pasado.

La opción de José Arnaiz gana fuerza

El Osasuna puso precio anteayer a José Arnaiz, extremo que ejerce en ocasiones de delantero y que gusta mucho en el Oviedo. El conjunto navarro tasó la venta del jugador en torno al medio millón de euros y los azules querrían incorporarlo con un contrato de tres años para dividir el dinero en tres, con el fin de no achuchar tanto el tope salarial.

Sin embargo, Arnaiz quiere seguir jugando en Primera División y esperará hasta el final de mercado por si le llega alguna oferta de la categoría de oro del fútbol español. Valladolid y Espanyol están detrás, pero tienen complicada su incorporación por la dificultad de inscribir jugadores. En el Osasuna no está llamado a tener minutos tras la llegada de Bryan Zaragoza, por lo que lo más lógico es que el toledano termine saliendo en busca de minutos.

