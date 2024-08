La tensión de Del Moral en su estreno goleador: “El árbitro no me dirigía la palabra y yo cruzaba los dedos…”

Pocos jugadores había más felices que Alberto del Moral ayer en Riazor. El centrocampista debutó con la camiseta del Oviedo, lo hizo con un partido notable, su equipo ganó y, además, lo hizo gracias a un tanto suyo: un cabezazo preciso a balón parado tras un gran servicio de Paulino de la Fuente. Pero no todo fue sencillo. Ni el triunfo, ni siquiera la celebración del gol. El asistente levantó la bandera al momentos y el colegiado esperó a la decisión del VAR.

Así lo vivió el futbolista. “Hubo incertidumbre con el gol, sí… Desde el banquillo me decían que era gol legal, que estaba bien posicionado, pero el árbitro no decía nada, así que no se sabía nada seguro”, indica el pivote. “Yo creía desde el principio que era gol, en el banquillo me decían eso, que era legal. Pero el árbitro no me dirigía la palabra y tenía la incertidumbre. Estaba cruzando los dedos para que lo dieran…”.

A pesar de que en la repetición se veía que Del Moral estaba habilitado, el videoarbitraje tardó tres minutos en validar la acción y dar rienda suelta a la emoción de un Del Moral que tenía clara su dedicatoria: “Cuando por fin lo dieron me acordé de la lesión de gravedad que he sufrido y de la gente que estuvo conmigo en aquellos momentos. Feliz por todo ello y por la gente que nos ha apoyado del Oviedo, en el campo y desde casa”.