La "guinda" del mercado por la que insiste Calleja: "Puede ser un delantero, uno por fuera, un central... Habrá un fichaje más"

Martín Peláez, presidente del Oviedo, se muestra confiado con el proyecto del equipo azul para esta temporada y advierte de que aunque la plantilla esté cerrada al “90 o 95%, aún se puede esperar un último movimiento en un mercado al que le restan un par de semanas. “Me gusta la plantilla, es equilibrada. Fichamos a los que queríamos. La plantilla no está cerrada, aún podemos aspirar a un delantero, uno por fuera, un central… Creo que habrá una llegada más, si se da, pero hay que pelear el límite salarial. Si nos quedamos como estamos, estaremos contentos. Calleja siempre me dice “es que si fichamos a este es la guinda…”. Y yo le digo que cada semana hay una guinda”, contó el máximo dirigente azul en una entrevista concedida a AC Principado TV.

También habló de Forés, delantero pretendido por el Oviedo que seguirá en el Villarreal mientras se recupera: “Me gusta mucho. Está atravesando una lesión pero es uno de los peces gordos. Hay escasez de nueves en el mundo, por eso es muy apetecible Forés para el Oviedo y para cualquier equipo”. Lo que descarta por ahora es el regreso de Juan Mata: “Con Mata ni le intentamos. Está muy cerca de la MLS y era inviable por la cuestión económica. No han coincidido los tiempos, como sí se dio con Cazorla”.

Otro nombre propio es el de Hassan, sobre el que Peláez expuso que “es el mejor extremo derecho de Segunda. Mal haríamos en fichar por molestar a los de enfrente. A Hassan lo necesitamos, nos gusta dese hace tiempo”. Por último, el presidente explicó el proceso de elección de Calleja: “Nos entrevistamos con 3 entrenadores, cada uno con sus fortaleza. Nuestra ilusión era que continuara Luis (Carrión), porque encajó bien en el club, y Javi también va en esa línea. Entiendo la aspiración de Luis, a lo mejor faltó un poco de comunicación. Le considero un amigo y le deseo que vaya bien”.

La polémica con la sede asturiana del Mundial y la ciudad deportiva

Cuando el Sporting lideró la candidatura asturiana para ser cede en Gijón del Mundial 2030, el Oviedo se desmarcó de aquella iniciativa, lo que creó algunas tensiones entre ambos. Peláez explicó por qué Oviedo no lideró una candidatura propia: “Cuando llegamos al Oviedo la carrera ya estaba empezada. Queríamos saber cómo estaba la entidad y no estábamos preparados para presentar una candidatura, teníamos otras prioridades. Nos encantaría tener un Mundial en Oviedo, pero no estábamos listos”.

Además, el dirigente se refirió, aunque sin mencionarla expresamente, a la futura ciudad deportiva que se levantará en La Manjoya. “Ya queremos ver las máquinas pero estamos en los permisos y las licencias. El otro día tuve una reunión con los arquitectos, es complicado porque los procesos son lentos. No está en nuestra cancha. Ya hemos puesto un arquitecto para poner de nuestra mano. Me dicen que diciembre o enero. Pero no depende de nosotros”.

