El vestuario del Oviedo lo tiene claro: "En Segunda fuera de casa no se pasea nadie"

Pocos jugadores había más felices que Alberto del Moral tras la cita de Riazor, la que supuso el fin de la maldición del Oviedo en los inicios de Liga. El centrocampista debutó con la camiseta del conjunto azul, lo hizo con un partido notable, su equipo ganó (0-1) y, además, lo hizo gracias a un tanto suyo: un cabezazo preciso a balón parado tras un gran servicio de Paulino de la Fuente. Pero no todo fue sencillo. Ni el triunfo, ni siquiera la celebración del gol. El asistente levantó la bandera al momento y el colegiado obligó a todos a esperar a la decisión del VAR.

Así lo vivió el futbolista. "Hubo incertidumbre con el gol, sí… Desde el banquillo me decían que era gol legal, que estaba bien posicionado, pero el árbitro no decía nada, así que no se sabía nada seguro", indica el pivote. "Yo creía desde el principio que era gol, en el banquillo me decían eso mismo, que la acción era legal. Pero el árbitro no me dirigía la palabra y teníamos todos esa incertidumbre. Estaba cruzando los dedos para que lo dieran...".

A pesar de que en la repetición televisiva se veía que Del Moral estaba habilitado, el videoarbitraje tardó más de tres minutos en validar la acción y dar rienda suelta a la emoción de un Del Moral que tenía clara su dedicatoria más especial: "Cuando por fin concedieron el gol me acordé de la lesión de gravedad que he sufrido y de la gente que estuvo conmigo en aquellos momentos. Feliz por todo ello y por la gente que nos ha apoyado del Oviedo, en el campo y desde casa".

El análisis de Del Moral sigue una línea similar a la que se escuchó a Calleja en la sala de prensa de Riazor tras el choque: los tres puntos son jugosos, es la forma más convincente de empezar la competición, pero este Oviedo tiene mucho margen de mejora, especialmente con la pelota. "Sufrimos gran parte del choque, pero en Segunda funciona así: fuera de casa no se pasea nadie. Son tres puntos que a la larga son de oro y estoy contento de poder empezar con la victoria. Al final el fútbol pasa muy rápido y son detalles. Lo importante es ganar, que lo necesitamos. El planteamiento del Dépor nos sorprendió un poco porque fueron a presionar, a emparejarse en presión alta y ahí es difícil hacer nuestro juego. Trabajaremos durante la semana para ir a Castellón y mejorar. Estamos felices porque empezar ganando siempre está bien, pero con los pies en el suelo".

