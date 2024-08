Una victoria sin balón (36% de posesión) y un área clara de mejora: el análisis del triunfo azul en Riazor

Hacía tiempo, muchos meses, que el Oviedo no disfrutaba tan poco del balón como sucedió en Riazor. Pero hacía aún más de un triunfo en la jornada inaugural. De la combinación de ambos detalles se entiende que al oviedismo le salga una sonrisa en el rostro del 0-1 en Riazor por todo lo que supone empezar ganando. Pero el resultado no debe tapar que el juego es mejorable. Que el equipo está construido para ir a más. "La victoria no sabe a gloria, pero es el momento de apretar y exigir", dijo Calleja con las pulsaciones aún por las nubes por el trabajado triunfo, alineándose con la idea de que el Oviedo debe dar un paso adelante con el balón.

Un Oviedo reactivo

Todo lo que suceda en los próximos meses llevará a una comparación con la etapa de Carrión en el banquillo, algo lógico por lo que disfrutó el aficionado con la propuesta del catalán y porque desde la propia entidad se han encargado de pregonar la continuidad en la idea.

En Riazor se vio otra cosa a la del curso pasado. El Oviedo, bien armado, se quedó solo con el 36% de la posesión. "Nos han sometido por momentos", reconocía Del Moral. Para encontrar un choque con tan poco balón hay que remontarse a abril, cuando el Oviedo de Carrión solo disfrutó del 30% de la pelota en el Martínez Valero. Una excepción en la libreta del técnico. También entonces ganó.

Sin embargo, el hecho de ceder la posesión no implicó que fuera arrollado por el rival. Quitando los 15 minutos que siguieron al descanso, en los que los coruñeses acumularon cuatro llegadas, el resto del choque fue tranquilo para el Oviedo. Especialmente tras la salida de Cazorla, al que no le costó hacerse con el mando y surtir de soluciones a sus compañeros.

Los errores con balón

La otra cara de la moneda: al equipo le costó un mundo crecer con el balón. Es evidente que un gol tan tempranero condiciona los planes. Y que el rival también juega. "El plan del Oviedo no era esperar", explicó Idiákez, entrenador del Dépor, para ensalzar el papel de los suyos.

Pero la de Riazor no fue la versión más brillante que puede ofrecer una plantilla construida en los despachos para pelear el ascenso. Los de Calleja solo acertaron el 73,5% de los pases, muy lejos del 85,4% que registró el Deportivo, dueño del balón.

La competitividad no se pierde

Hay un factor que sí parece mantener el Oviedo de Calleja respecto al de Carrión: esa forma de competir que le llevó el año pasado a acariciar el ascenso.

Aunque atravesara momentos poco lucidos en el partido, el Oviedo nunca se fue del partido. Y logró igualar la desventaja del balón con más pelea. El Dépor dominó la posesión, pero en los balones sin dueño las cosas se igualaron por completo. Cada equipo ganó 61 duelos y 28 balones aéreos. Síntoma de que este Oviedo también quiere ganar en el cuerpo a cuerpo.

Suscríbete para seguir leyendo