Espantando meigas: el análisis del triunfo del Oviedo en Riazor

Meiga: "Dícese de la bruja de origen gallego experta en el mal de ojo".

Mal de ojo que tenía el Oviedo instaurado en cada inicio liguero desde hace más de veinte años, en un hermoso Riazor donde nunca habíamos ganado en la categoría, un Riazor sin derrotas en 2024… Pues dispuesto a cambiar este maleficio salió el Oviedo de Calleja al campo bien plantado, con mucha cara nueva y con la idea clara de tener la redonda, con algún matiz respecto al Oviedo de Carrión en la salida del balón.

Intentaba hacer daño un Oviedo bien colocado e intenso, buscaba triangular rápido para llevar el balón por fuera a Paulino y Sebas, pero el equipo estuvo bastante impreciso y eso le quitó ritmo al partido. Además, en un balón parado, que Paulino puso magníficamente en la cabeza de Del Moral, el Oviedo consiguió el botín que había venido a buscar. (Con la intervención a favor del VAR… ¡Otra meiga fuera!).

Entonces ya había algo que defender y, además, esto lo hacemos muy bien. Creo que, tras tanto tiempo sin jugar juntos, el partido de Costas y Calvo es para enseñárselo a todos aquellos niños que cuando nacen el médico dice: "Señora, ha tenido un central". Así llegamos al descanso, sin que los porteros intervinieran, con un Oviedo tranquilo y con el botín a buen recaudo.

En la segunda parte, ellos empezaron con la intensidad que se presuponía, lo que nos sirvió para ver a un seguro guardameta, que solventó sin problemas los 3 o 4 acercamientos gallegos.

Llegaba el partido con un resultado ajustado al tramo final, momento en el que las meigas se acercaban a Riazor para ayudar a su equipo, pero ahí saltó al campo nuestro mago, nuestro héroe, desanimando en cada balón que tocaba la presión del rival, que daba sus últimos coletazos.

Treinta minutos de don Santiago Cazorla mágicos, para grabar en vídeo: no la pierde nunca, no da un toque de más… Nuestro "espantameigas" particular tiene un ordenador en la cabeza, sabe o siente dónde están colocados los otros 21 tíos que corren alrededor. Da la impresión de que podría jugar con una venda en los ojos y lo haría igual. Todavía le dio tiempo para regalarle un gol a un nervioso y combativo Paraschiv.

Destacaría también la solidez con y sin balón en mediocampo de la pareja Sibo-Del Moral, creo que nos va a dar mucho. A nivel defensivo, Sibo corrige cada desajuste del equipo, y si no estás muy atento al encuentro da la impresión de haber más de uno. Con el balón, es lo que se dice un jugador "muy aseado". En fase ofensiva, Del Moral entiende el futbol posicional a la perfección dándole siempre la solución lógica a sus compañeros. Además de espantarnos las meigas definitivamente con su cabezazo.

Toca seguir sumando, pero también mejorando en el juego. ¡A Castellón!

