Dotor es crítico con el juego también en la victoria: "No vale con ganar, hay que dominar y tener identidad"

Carlos Dotor es muy crítico con el juego del Real Oviedo ante el Dépor a pesar de la victoria azul. "Sabemos que no fue un partido bueno el que hicimos. Nos gusta tener el balón y lo hemos demostrado durante la pretemporada", confesó el centrocampista azul. Aunque también aseguró que "desde dentro del campo no veíamos qué estábamos haciendo mal, y será esta semana cuando lo analicemos". Sin embargo, no solo criticó el juego, también indicó que lo vivido en Riazor "será un punto positivo de inflexión porque aquí no solo vale ganar, también hay que dominar y tener identidad". También halagó el trabajo ejercido de sus compañeros de zaga: "Nos quitaron el balón y costó recuperarlo, aunque no generaron ocasiones claras porque el trabajo defensivo fue bueno”..

Al ser preguntado por su posicionamiento en la mediapunta, en vez del pivote, aceptó que no se había encontrado “cómodo” ya que “no conseguía recibir balones", y tildó el encuentro como "un partido de competir". Quiso el centrocampista ser positivo y aseguró que "hay margen de mejora y toca trabajar para conseguir estar más cómodos."

Haciendo referencia a la racha del Oviedo en la primera jornada, se mostró feliz: "Hacía mucho que no ganábamos ese primer partido y toca pensar en dar el máximo". Mirando ya al encuentro del domingo en Castalia, le gustaría "lograr seis puntos en el comienzo porque sería una forma ideal de empezar a liga".