El oviedismo llora a Paquito: "Marcó una época"

El oviedismo y el fútbol español están de luto por el fallecimiento de Francisco García Gómez, “Paquito”, nacido en Oviedo el 14 de febrero de 1938 y fallecido hoy en Valencia, ciudad en la que residía desde hace tiempo. Paquito fue jugador del Real Oviedo entre 1958 y 1963. Disputó 133 encuentros con los azules, y su principal mérito, liderar desde la medular al equipo que finalizó tercero en Primera División en la campaña 1962/63. Fue en el Valencia donde se haría célebre, ganando, entre otros títulos, una Liga en 1971. Además, fue campeón de la Eurocopa con España en 1964.

Formado en las categorías inferiores del Real Oviedo, Paquito jugaba “como pocos”, asegura José María García Lavilla, quien fue su compañero durante cinco años en aquel Oviedo de los años 60. “Paquito marcó una época”, profundiza el exjugador, que hace hincapié en la célebre medular que formaron Paquito e Iguarán, “una de las mejores de España, si no la mejor”. “Tenía mucha calidad y un físico perfecto. Era muy completo: iba bien de cabeza, le pegaba con las dos piernas, tenía gol… lo tenía todo, era importantísimo para el Oviedo”, sostiene García Lavilla.

El excompañero de Paquito considera, no obstante, que la faceta humana del excentrocampista era aún superior a la futbolística. “Era muy buena gente y muy buen amigo. ¡Era un santo! Jamás discutía con nadie, todo eran sonrisas y abrazos”. El ex futbolista y presidente de los Veteranos del Real Oviedo, Vicente Villamil, coincide en calificar a Paquito como “un ser humano extraordinario, sencillo, humilde, caritativo y espléndido”, además de un ovetense “incondicional”, gran amante de la tierra que le vio a nacer a pesar de haber residido en Valencia desde su retirada por cuestiones profesionales.

Bastante más joven que Paquito, Villamil no compartió vestuario con él, pero recuerda verlo jugar. Igual que García Lavilla, se deshace en elogios hacia un futbolista de una “calidad impresionante”: “Era muy completo, mandaba en el mediocampo”.

Villamil, asimismo, conserva el recuerdo intacto de una conversación con Paquito tras un partido contra el Celta con el Vetusta: "Era por la mañana y hacía un día de perros. Yo le cedí el balón portero treinta mil veces. Al acabar, estaba ahí Paquito, que fue a vernos porque aquella tarde jugaba con el Valencia contra el Celta. Me llamó y me dijo: 'No tardes tanto en dársela al portero, porque si esperas tanto y fallas es gol seguro'. No se me olvidó nunca eso que me dijo, me prestó mucho ese consejo".