El emotivo recuerdo de Melchor Fernández Díaz sobre Paquito: 'Extraordinario en todo'

Debo decir ante todo que la noticia de la muerte de Paquito me tocó el corazón. Sin llegar a ser amigos personales, se había ganado mi aprecio por su comportamiento como futbolista y como persona. Lo primero, por su calidad de jugador. Lo segundo, por lo que me contaban otros y por lo que yo mismo, ocasionalmente, pude comprobar.

Le costó abrirse paso como jugador. Tenía sin duda calidad para que le dieran pronto una oportunidad en el primer equipo, pero hubo de ganársela como cedido, lo que no dejó de ser una suerte para el Unión Popular de Langreo de contar con él durante una temporada. Y cuando, superada con sobresaliente esa prueba, regresó a casa fue para hacerse con un puesto de titular, que tardó en dejar de ser discutible para toda la afición porque algunos seguían tachándole de frío cuando ese supuesto defecto era, en realidad, justamente lo contrario, pues jugaba con cabeza, buscando siempre la jugada más eficaz. Desarrolló pronto un repertorio muy peculiar, en el que destacaba algunas jugadas. Quizá la más llamativa, una que realizaba en el área propia para sacar el balón rodeado de contrarios. Él contaba que aquel recurso de pisar de lado la pelota para levantarla un poco y poder despejar se lo había enseñado Salaverry, jugador uruguayo del Oviedo, con un corcho de sidra en el bar de Pachín, el bar del padre de Paquito.

La llegada de Sánchez Lage fue un acierto decisivo para el Oviedo, que con Paquito e Iguarán formó un centro del campo impresionante, que podía con todo, comenzando por un terreno de juego en el que los jugadores se enterraban hasta los tobillos, de puro barrizal. Un joven José María le daba al equipo un toque más de calidad. Juan López Ochoa convirtió aquel equipo en uno de los mejores de España, hasta el punto de luchar por el título de Liga en la temporada 1962-63 , en la que terminó tercero en la Liga de Primera División.

Lo increíble fue que el club tirara por la borda una oportunidad histórica, pues el presidente, José María Velasco, Chuché, decidió vender a sus dos jugadores más cotizados, que eran Paquito y Sánchez Lage, porque supuestamente la operación suponía un conveniente saneamiento económico. Pero en realidad fue una ruina. Dos temporada después el Oviedo estaba en Segunda División.

En el Valencia Paquito haría un recorrido impresionante, consolidándose como uno de los mejores jugadores españoles en su puesto, lo que le llevó a la selección nacional, aunque seguramente menos veces de las que merecía. Y cuando terminó su etapa como futbolista, inició otra como entrenador.

Fue entonces cuando yo coincidí con él. Mi trayectoria profesional me había llevado a Las Palmas y allí acababa de llegar Paquito para entrenar al equipo local, que había concluido la etapa más brillante de su historia y trataba de rehacer un equipo en el que ya no estaban los futbolistas que lo habían hecho grande. Con lo que tenía, que no era lo de antaño, Paquito hizo lo que pudo, que no fue mucho sin dejar de ser digno. Recuerdo, como espectador, un detalle suyo que contribuía como pocos a definirle como persona: cuando el público abroncaba al equipo, Paquito abandonaba el banquillo y erguía su figura junto a la banda. Y las protestas entonces se centraban en él. Hacía de pararrayos. Yo tenía cerca de mí a un espectador que le gritaba: "Paquito, vete pa la mina".

En esa temporada fue cuando tuve un mayor contacto con él, que no pasó de comer alguna vez juntos. Era una persona de trato muy agradable, tan inteligente como modesto. Y me confesó un deseo: el de llegar a entrenar en su tierra. Y especialmente, al Oviedo. A pesar de que fue ganando prestigio como entrenador, no le dieron esa oportunidad. Para el Villarreal su disponibilidad fue como si le tocara el gordo. Primero como entrenador y luego en otras funciones tuvo una influencia decisiva en convertir al equipo de una ciudad de poco más de cincuenta mil habitantes en uno de los mejores de España. Y ahí sigue, señal de que los cimientos eran sólidos.

Seguro que allí, como en todos los sitios por donde pasó, le llorarán como se hizo merecedor. Y aquí añadiremos el sentirnos orgullosos de su origen, algo que él sin duda compartía.

