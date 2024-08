Hassan, al descubierto: "No podía dejar escapar una oportunidad tan buena como la del Oviedo solo por haber jugado en el Sporting"

La velocidad que emplea el césped la usa con las palabras. Con desparpajo, como su fútbol, aunque aquí, ante la grabadora, no regatea ninguna cuestión. La afronta con sinceridad. Haissem Hassan (Bagnolet, Francia, 2002) ha protagonizado el movimiento más sonado de este verano. Celebrado por unos, los de azul, y lamentado por otros, los de rojiblanco, con el morbo añadido que supone, como también hizo Dubasin, un cambio de colores entre los dos grandes rivales del fútbol asturiano.

Pero lejos de ese ruido, de ese pique que hoy en día se alimenta en desde los teclados, él aboga por normalizar las cosas. "Soy un profesional", repite, antes de encarar cada pregunta, como la de si celebraría un gol en El Molinón. Hassan concede su primera entrevista a LA NUEVA ESPAÑA tras su estreno con la camiseta del Real Oviedo.

–¿Cómo se produce su llegada al Oviedo?

–Fue algo raro después de pasar por el Sporting, eso lo entiendo. Al principio, mi agente me dice que el Oviedo ha llamado para ver mi situación, pero no era un interés muy fuerte. Y luego pasaron 2 semanas sin saber nada sobre aquello. Estaba centrado en entrenarme con el Villarreal. Y ya avanzado julio me dice que el Oviedo está apretando, que me quiere. Había visto que había muy buen equipo del año pasado, que había un nuevo entrenador del que me hablaban maravillas. Pensé que la filosofía de juego puede encajar con mi fútbol.

–Ahí habló con Calleja, ¿no?

–Me propusieron hacer una videollamada con él. Antes de tomar una decisión así, tan importante, es bueno saber cómo piensa el entrenador. Es mejor conocer su idea de juego. Y me gustó mucho lo que me dijo. Vi una manera de ver el fútbol que encajaba con la mía. Y también encontré un deseo claro de que me quería. Me escribió algún compañero, como Álex (Millán) y Alberto (Del Moral), y eso también ayudó.

–Un proyecto ambicioso, además.

–Calleja me convenció de fichar porque me dijo claramente que el objetivo era ascender a Primera. Y eso es justo lo que yo busco: jugar con los mejores. Vi que teníamos la misma ambición. Ahí ya decidí que quería ir al Oviedo y solo quedaba esperar que los clubes se arreglaran. Veíamos que el mejor sitio para crecer y para mi carrera era el Real Oviedo.

–¿Tenía más opciones?

–Sí, varias. Pero he tenido tiempo para elegir. Miré todas las opciones, lo sopesé, pero lo que mejor encajaba con lo que yo sentía era el Oviedo. Ayudó también seguir en Asturias, tanto mi familia como yo estamos encantados aquí.

Hassan real oviedo / Irma Collín

–¿Y el vestuario?

–Me aceptaron muy bien desde el primer día. Ayuda que conocía a un par de compañeros. El vestuario es como una familia.

–¿Ve nivel en el equipo?

–Ya cuando jugamos el año pasado contra el Oviedo vi que eran un gran equipo. Me acuerdo hablarlo con los compañeros del Sporting, yo pensaba que era uno de los equipos más complicados para jugar en contra. Se vio en el play-off, eran un gran equipo que se quedaron a las puertas. No me ha sorprendido el nivel porque sabía dónde venía.

–Su fichaje despertó mucho morbo, ¿lo entiende no?

–Sí, pero a mí eso no me afectó. Terminé mi cesión al Sporting y volví al Villarreal, y ahí he tenido que tomar una decisión, valorando todo con mi entorno. Solo me quedaba un año de contrato, así que decidimos que lo mejor era salir traspasado. Claro que al principio me sorprendió, de todas las opciones la del Oviedo era la más especial por mi pasado en el Sporting, pero soy profesional y busco lo mejor para mí y para mi carrera. No podía dejar escapar una oportunidad como la del Oviedo solo por haber jugado antes en el Sporting. No le quiero hacer daño a la gente de Gijón, solo disfrutar del fútbol a buen nivel.

–Sin rencores.

–No le deseo nada malo al Sporting, le agradezco la oportunidad que me dio la temporada pasada porque yo venía de un mal año en el Villarreal B, con un rendimiento mejorable, solo 11 partidos de titular... Me dieron confianza, Ramírez me ayudó mucho, y crecí ese año. Y ahora daré todo por defender este escudo, son cosas del fútbol, y pondré todo por ganar cuando juguemos el derbi. Pero no odio al Sporting como tampoco odiaba al Oviedo cuando jugaba allí.

–¿Qué le dijeron sus amigos en el Sporting cuando se anunció su fichaje?

–Muchas bromas, pero nada malo... (risas). Ellos son futbolistas y entienden la situación, a veces hay decisiones que hay que tomar para que mejore tu carrera.

–¿Le ha escrito Miguel Ángel Ramírez (exentrenador del Sporting)?

–Claro. Me dio la enhorabuena por fichar por el Oviedo. Él también es profesional y lo entiende. Me desea lo mejor, tengo una gran relación con él, es una gran persona.

–Dijo en su presentación que Oviedo es el mejor sitio para crecer. ¿Qué le parece el Grupo Pachuca?

–Es algo que no conocía a fondo, me lo explicaron cuando llegó el interés del Oviedo. Y es un factor importante, claro. Me decían que con el Grupo Pachuca apoyando seguro que en un par de años como mucho estamos en Primera, porque están poniendo todo para lograrlo. Es un grupo ambicioso.

–Jornada 4, Sporting-Oviedo. Gol de Hassan en El Molinón. ¿Lo celebra?

–No. No celebro goles contra mis exequipos por respeto, como tampoco lo celebraría contra el Mirandés o contra el Villarreal si algún día me toca jugar contra ellos.

–Hablemos de sus inicios. ¿Cómo empezó en el fútbol?

–Bueno... primero fue en el kárate.

–¿El kárate?

–Sí, no sé muy bien por qué me dio por el kárate… (risas). Tenía 6 años cuando me apunté. También hice atletismo, velocidad. Era muy rápido, claro. Y después ya con 8 años, un poco más tarde de lo habitual, empecé con el fútbol. Me metí en un equipo, pero también jugaba mucho en el barrio, en la calle. Bajaba al parque después del colegio a jugar hasta que mi madre me llamaba a casa para cenar.

Hassan. / Irma Collín

–Eso, lo de jugar en la calle, da la sensación de que se ha perdido un poco ahora…

–Para mí es la mejor forma de aprender. Necesitas un equipo para que te enseñen táctica, posicionamiento, disciplina… Pero el fútbol puro, el instinto, se aprende en la calle. Siempre he jugado en el barrio: a veces me motivaba más un partido con mis amigos en el parque que los de la liga. Todavía ahora cuando vuelvo a París, al barrio, en vacaciones quedo con mis amigos para jugar algún partidillo.

–Se ve que su fútbol tiene cosas de la calle.

–Es mi juego, nunca va a cambiar. Tengo que mejorar muchas cosas, claro. Debo aprender. Si estoy en Segunda es que me faltan cosas y yo lo que quiero es jugar al máximo nivel. Pero la esencia de mi juego nunca la voy a perder, es lo que me hace diferente, porque al final el fútbol se trata de emocionar, de que la gente disfrute. Y eso es lo que yo busco.

–¿Disfruta en el campo?

–¡Claro! Disfruto mucho. Jugar en el Tartiere, o en Riazor el otro día ante 25.000 personas… ¿cómo no vas a disfrutar? Cuando me preguntan por la presión siempre digo que la siento cuando tengo un examen o cuando tenía que sacarme el carnet de conducir, pero el fútbol es mi pasión, lo que más me gusta. Y si disfrutas tú, disfruta la gente.

–¿Quién era su ídolo de pequeño?

–Al principio me encantaba Robinho, veía sus videos e intentaba imitarle, después mi ídolo fue Neymar, veía todos sus partidos. Yo veía el fútbol por jugadores así.

–Nació en Francia, de padre egipcio y madre tunecina. ¿Cómo es su historia familiar?

–Mi padre nació en Egipto pero con 20 años, cuando terminó sus estudios, se fue a Francia en busca de una vida mejor. Y mi madre nació en Túnez porque mi abuela, que vivía en Francia, fue allí cuando se quedó embarazada para que naciera en su tierra. Luego cuando tenía 5 o 6 años se mudó a Francia. Mis padres tenían un amigo en común y así se conocieron.

–¿A qué se dedicaban?

–Mi padre trabajaba en un restaurante y mi madre, cuidando niños.

–¿Se siente francés, egipcio, tunecino… Un poco de todo?

–Me siento parte de los tres países. Nací en Francia, estudié y tengo todos mis amigos allí. Soy francés. Pero me siento también muy cercano a mis orígenes. Por suerte mis padres me han podido llevar muchas veces de vacaciones a Egipto y Túnez y he mantenido ese vínculo.

–Si le llaman las tres selecciones… Vaya decisión en la familia.

–Pues sí. Mis padres respetarían la decisión, eso seguro. Aún no he decidido, ojalá se dé ese momento porque será buena señal.

–¿Se ve ascendiendo con el Oviedo?

–Claro, si no lo veo yo, ¿quién lo va a hacer? Los jugadores debemos creer en eso, más aún con el equipo que tenemos. Es pronto, hay que pelear mucho... Pero cuando veo la plantilla y una afición que empuja como esta percibo que puede ser un año bonito.

–El año pasado hizo 1 gol y 5 asistencias en la Liga. ¿Qué se fija para este año?

–Mejorar esos números. La estadística me penaliza, tengo que mejorar ahí. Con todas las oportunidades que tuve el año pasado tenía que haber hecho mejores números. Quiero hacer más porque ayudará al equipo.

–¿Cómo es su vida fuera del campo?

–Disfrutar de la vida máximo, de la familia. No soy casero, me gusta salir a tomar algo, dar paseos... El fútbol me gusta más jugar que verlo. Si tengo una tarde un partido en la tele o una serie, prefiero la serie. Creo que también me viene mejor para desconectar y descansar la mente.

–¿Ya ha encontrado mezquita en Oviedo?

–Ahora estoy centrado en buscar piso, aún sigo en el hotel. En Gijón había dos mezquitas y ahora buscaré una a la que acudir en Oviedo. La religión es una parte importante de mi vida, así lo he sentido siempre en mi familia. Si estoy aquí ahora y he logrado lo que tengo es gracias a Dios. Intento ser una mejor persona cada día y la religión me ayuda.

