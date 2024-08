La salida de Álex Millán, clave para el fichaje de Ilyas Chaira: estos son los números de la operación con el Farense

Los últimos compases del mercado de verano, muy activo para el Oviedo desde el principio, se completan entre llamadas, negociaciones y la calculadora. El techo de gasto impuesto por el tope salarial es la condición indispensable sobre la que trabajan los equipos para encajar todas las piezas del puzle y en el caso del conjunto carbayón es el factor determinante a la hora de inscribir el último fichaje, el de un Ilyas Chaira con el que negocia con el Girona una cesión con opción de compra.

Pero además de llegar a un acuerdo con el conjunto catalán, los azules deben tener fondos suficientes para esa inscripción. Está la firma de varios patrocinios, factor que eleva automáticamente el límite salarial, pero también el capítulo de bajas. Dar salida a un futbolista hace que el sueldo que se le deje de pagar aumente de forma directa el tope. Si además se da con una compensación por la venta, también esa cantidad eleva el techo de gasto.

Para poder encajar a Ilyas Chaira, es clave la marcha de Álex Millán (que jugará en el Farense portugués) de esta semana. El Oviedo no recibe contraprestación directa por su salida, pero sí lo haría en el caso de que el delantero logre ciertos objetivos. Este factor, no obstante, no tiene influencia en el tope salarial. Además, el conjunto azul se queda con el 50% de un futuro traspaso de Millán. En el caso de que al aragonés le vaya bien por Portugal, el Oviedo podría ganar dinero más adelante.

Pero en lo que se refiere al tope, lo que influye directamente es el sueldo del futbolista que se ahorra el club azul. Aquí también hay que introducir un matiz: el ahorro no será el importe íntegro de su ficha. Al salir a mitad de agosto, el futbolista ya ha percibido la mensualidad de julio, por lo que ahora se aumenta del tope es su salario anual con la excepción de ese primer mes ya cobrado. En todo caso, un ahorro que puede ser decisivo para cerrar de forma positiva el fichaje de un Ilyas Chaira que ya, a pesar de las muchas ofertas sobre su mesa, se decanta por la propuesta carbayona. Incluso se trabaja para encajar la opción de Chaira sin necesidad de tener que dar salida a ningún otro futbolista. Las piezas parecen encajar.

