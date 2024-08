Álex Cardero, uno más para Calleja: la razón contractual que ha evitado su salida este verano

Estar en el lugar oportuno y en el momento ideal. Y aprovecharlo, claro. A Álex Cardero, la segunda tentativa con el primer equipo del Real Oviedo parece haberle salido cara. Calleja, el jefe, habla bien de él, participó en la victoria de la jornada inaugural en Riazor y el club no se plantea (con todas las cautelas que exige un final de mercado con curvas) ahora mismo su salida. Hay, en esa apuesta por el canterano, un mérito incuestionable suyo, su fútbol y su actitud, pero también una cuestión contractual que favorece su estancia en el primer equipo.

Álex Cardero portará esta temporada, como la pasada, un dorsal por encima del 25: esta vez el 27 y el año pasado, el 32. Lo que significa que tendrá ficha del filial aunque en la dinámica del primer equipo y sin contar para el Vetusta, que este año competirá en Tercera Federación tras el descenso del curso pasado.

Es un detalle importante a la hora de ajustar las cosas con el tope salarial. Al contar como plantilla del Vetusta, su sueldo solo influye en una parte ínfima en el mismo. Es decir, los apuros del Oviedo con el tope a la hora de inscribir a todos los futbolistas y de acometer un último fichaje no se verían solventados con la salida de Cardero. Por eso, además de las razones deportivas, el Oviedo ha optado este verano por dejar salir a otros futbolistas como Samu Obeng, Homenchenko y Álex Millán, cuyos sueldos, ya liberados, sí influyen directamente en aumentar el límite salarial.

Esa es la parte contractual, la económica, pero está la futbolística: Cardero se ha ganado su sitio con fútbol durante todo el verano. Algo que se había metido en su cabeza desde el primer día de pretemporada. "Estoy muy contento, me encuentro bien. No quiero pensar en nada más que estar aquí en Oviedo. Es un privilegio estar donde estoy y quiero disfrutarlo", señaló ayer el media punta. "Siempre he tenido la idea de quedarme y es lo que quiero. Una cosa que saqué de lección de la cesión al Arenteiro es no comerme la cabeza. Vengo a entrenar para disfrutar y para ser mejor que el día anterior", completó el canterano del Oviedo.

Suscríbete para seguir leyendo