Calleja, sobre la polémica de la semana: 'No sé cómo estará, nos choca un poco a todos'

El Real Oviedo juega el domingo en Castalia (21.30 horas), y un asunto ha copado titulares durante la semana en torno al partido: el estado del césped del estadio castellonense. Y es que, a apenas cinco días del encuentro, se difundieron imágene en las que se veía que el césped aún no estaba colocado.

Los tepes fueron colocados el día 20 de agosto, martes, a apenas cinco días de la disputa del encuentro, circunstancia por la que ha sido preguntado hoy Javi Calleja, técnico del Real Oviedo.

"Del césped diré lo justo, no soy jardinero (se ríe). No sé cómo estará, nos choca un poco a todos, no sé qué césped nos vamos a encontrar ni cómo estará el campo. Confiamos en las personas que entienden, que dicen que el tiempo es suficiente para que esté bien. Esperamos jugar en las mejores condiciones, sobre todo por la salud de los futbolistas, y que se pueda ver un buen partido”, explicó el técnico.