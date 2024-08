Una llegada que no conlleva salidas

La llegada de Chaira supone, salvo sorpresa, el cierre al capítulo de altas en la plantilla del Real Oviedo, al ya contar Javi Calleja con la pieza que deseaba para completar la rotación en la zona de ataque. El técnico gana así una nueva alternativa de cara a una temporada larga en la que el Oviedo disputará, como mínimo, los 42 partidos de fase regular de Segunda División, en caso de no clasificarse para play-off, además de la Copa del Rey.

Con Chaira, el equipo azul ya cuenta con ocho jugadores para las posiciones de ataque: los extremos Hassan, Paulino, Borja Sánchez, Sebas Moyano y el propio Chaira; y los puntas Alemão, Paraschiv y Masca, pudiendo este último desenvolverse también en cualquiera de las bandas.

El Oviedo, además, no tendrá problemas para inscribir al futbolista en la Liga, por lo que no está obligado a dar salida a ningún futbolista. Pese a la abundancia de nombres en la parcela ofensiva, en los planes del Oviedo no está que abandone el equipo ningún jugador. Sin embargo, al ser cuestionado esta semana sobre si la adición de Chaira conllevaría el adiós de algún futbolista, Calleja fue ambiguo. "Si viene Chaira, habrá jugadores con los que habrá que hablar y dejarles claro cuál puede ser su rol y ver qué es lo conviene para todas las partes. He vivido experiencias de todo tipo, de jugadores que al principio parece que no cuentan, se quedan y van cogiendo minutos".