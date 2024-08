Cuatro manos contra una alargada sombra

"Puede ser que me plantee hacer rotaciones. Si creo que debe entrar Braat, entrará, igual que creo que a Aarón hay que darle continuidad". Con estas palabras en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Castellón, el nuevo entrenador del Oviedo Javi Calleja volvió a abrir un debate ya recurrente en la portería. Tras una temporada en la que la meta azul tuvo un dueño indiscutible, el balear Leo Román, quien cuajó un espectacular curso que a punto estuvo de culminar con un ascenso a Primera, la afición oviedista se encuentra a la espera de saber quién será este año el portero titular. De momento parte con ventaja Aarón Escandell, titular en Riazor y que presumiblemente repetirá esta noche en Castalia contra el Castellón

La portería del Oviedo es uno de los grandes rompecabezas a resolver desde que el club azul regresó a Segunda División en 2015. Son muchos los guardametas que han pasado durante este tiempo por la portería del Carlos Tartiere, aunque sin lograr establecerse y marcar una época vistiendo de azul. Desde Esteban, titular en el ascenso de 2015, hasta Leo Román, último portero oviedista.

Desde la temporada 2015/2016, cuando el Oviedo regresó a Segunda, han sido once, sin contar a Aarón Escandell, los guardametas que han ocupado la portería carbayona: Esteban, Rubén Miño, Juan Carlos, Alfonso Herrero, Nereo Champagne, Andriy Lunin, Gabriel Brazão, Joan Femenías, Tomeu Nadal, Quentin Braat y Leo Román. De esta hornada de porteros, tan solo tres fueron capaces de convertirse en indiscutibles: Juan Carlos, en la temporada 2015/16, con 42 partidos disputados; Joan Femenías, en la 2020/21 y 2021/2022, donde disputó 82 partidos; y Leo Román, el pasado curso 2023/2024, con 46 encuentros jugados, incluyendo la fase de ascenso a Primera. También podría estar en este privilegiado grupo Andriy Lunin, quien jugó en la temporada 2019/2020 todos los partidos en los que estuvo disponible, veinte, tras llegar en el mercado de invierno cedido por el Real Madrid. El resto, con un protagonismo intermitente, no lograron hacerse un hueco definitivo en el once titular y se vieron obligados a rotar con su respectivo competidor.

La dificultad de encajar en la portería azul no es ningún mito. La llegada de varios arqueros que en un principio venían a ocupar el puesto titular en la portería y que finalmente se vieron relegados a un segundo plano es buena prueba de ello. Gabriel Brazão, joven promesa que venía con gran cartel cedido por el Inter de Milán que finalmente solo pudo disputar dos partidos en liga; Nereo Champagne, experimentado portero que venía de jugar en Primera División con el Leganés; y Tomeu Nadal, con una amplia trayectoria en Segunda División. Estos son algunos casos de porteros que llegaron a la capital del Principado para optar a la titularidad, pero finalmente fueron opacados por su compañero en el arco.

La situación que afrontan este curso Aaron Escandell y Quentin Braat resulta especialmente compleja, pues tienen la misión de hacer olvidar a Leo Román y su excelente temporada pasada. El portero cedido por el Mallorca dejó grandes actuaciones con el Oviedo y fue una de las piezas claves en el equipo de Luis Carrión que consiguió llegar a la final del play-off de ascenso. Ahora, el balear afronta su primera temporada en Primera División, donde ya participó en cursos anteriores, como futbolista de la primera plantilla del Mallorca, donde hasta ahora parte como suplente por detrás de Dominik Greif.

Aarón Escandell es el elegido, por el momento, por Calleja para ocupar la portería del Oviedo. El meta valenciano, que llegó libre este verano procedente de la UD Las Palmas, cuajó un buen partido el fin de semana anterior frente al Deportivo, con una buena parada que ayudó al Oviedo a sumar su primera victoria este nuevo curso. Sin embargo, tal y como afirma Javi Calleja, "la temporada marcará cómo evoluciona la situación. Tengo confianza en los dos porteros, cuando han jugado lo han hecho bien", por lo que no descarta emular a algunos de sus predecesores y rotar entre ambos guardametas.

Suscríbete para seguir leyendo