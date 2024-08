Calleja se moja sobre la polémica con el VAR: 'Prefiero que no se piten los 'penaltitos'...'

Javi Calleja siguió una línea similar a la que se vio en Riazor la semana pasada: satisfecho por el resultado pero consciente de que la línea de juego es más que mejorable, Con 4 puntos de 6 de los que se han puesto en liza hasta ahora, el Oviedo parte de esa situación buena en la tabla para tratar de dar un salto de calidad con la pelota.

Lectura del choque. “No era sencillo porque el Castellón es un equipo que te lleva al límite, que estaban con ese plus de motivación que siempre se tiene en el primer partido en casa. Es difícil poder tener balón contra ellos, y lo que hay que hacer es aprovechar los momentos que tuviéramos. Dicho todo, veo muy positivo este punto fuera de casa”.

Los puntos de mejora de su equipo. “Es más fácil mejorar con los buenos resultados. Ya sabíamos que al principio teníamos un calendario complicado, ante dos grandísimos equipos, recién ascendidos, además, y creo que los hemos solventado bien, con 4 puntos y sin recibir goles. Tenemos que mejorar con balón, eso también lo tenemos claro”.

Qué le faltó al Oviedo. “A nivel ofensivo tenemos más margen de mejora, porque han tenido varias ocasiones claras pero la más importante de todas es de Alemao, que no cuenta como tiro a puerta pero más clara es imposible tenerla. Hemos tenido varias ocasiones que pudimos hacer más daño, y además el penalti que el VAR decide que no es suficiente para ser señalado. El Castellón hace un trabajo que te dificulta estar cómodo y tener soltura con balón, porque te persiguen, son ganadores de duelos y no es sencillo. Nos faltó precisamente ganar a nuestro par, especialmente en los jugadores de arriba. Y cuando jugamos directos, hacernos con las segundas jugadas, que no hemos podido”.

El cambio de Dotor. “Creo que es un golpe, está dolorido, pero parece que está bien. Ahora lo mirará con el médico. No tiene mala pinta en principio”.

El penalti anulado por el VAR. “La ha pitado y luego el VAR la ha corregido… Estaba lejos, yo barro para casa y sí me ha parecido pero habrán visto que era 'penaltito', y prefiero que no se piten los 'penaltitos'. Si no lo ha pitado será por algo”.