Un buen lugar desde el que mejorar: el análisis del inicio del campeonato del Oviedo

En Riazor fueron, sobre todo, los centrales los que sostuvieron al equipo. Ni Calvo ni Costas perdieron un solo duelo en todo el choque. En Castellón no habrá dudas de que fue Aarón Escandell el que invitó al punto. Sobre todo, con dos intervenciones decisivas en la segunda mitad: el pie izquierdo y unos reflejos felinos sobre la misma línea de gol evitaron estar hablando de la primera derrota de la etapa de Calleja. Aunque, siendo justos con el análisis, la más clara estuvo del lado azul en un remate en el área pequeña que Alemão, inexplicablemente, no logró empujar. Con todo, queda la sensación de que lo mejor que ha cosechado el Oviedo en este comienzo es el botín: 4 puntos de 6 en dos salidas complicadas es más que un arranque con vigor. Ahora, la clave para hablar de un serio candidato pasa por mejorar la propuesta con balón.

Una defensa sostenida por sus hombres. El Oviedo aún no ha recibido ningún gol en las dos jornadas disputadas, y eso que no eran escenarios sencillos de afrontar. Pero, echando un ojo a los números, no parece que sea por un genial desempeño defensivo colectivo, sino más bien por las actuaciones individuales. De hecho, Aarón es el tercer portero que más ha tenido que intervenir: 12 chuts a puerta, solo por detrás de los 13 de Lizoain (Albacete) y los 14 de Caro (Cádiz). En cuanto a tiros totales recibidos, incluidos los bloqueados, los azules han sufrido 33, por detrás únicamente de Tenerife (34), Albacete (36) y Racing (36).

La mejora está en el balón. No es ningún secreto que al equipo le está costando en la fase ofensiva, con pocos recursos hasta ahora para construir la jugada. Hasta lo ha reconocido el propio Calleja. Ante el Dépor, solo tuvo la pelota el 36% del tiempo; contra el Castellón, el 41%. Se sitúa el equipo carbayón entre los cinco que menos tiempo han tenido la pelota.

Los datos de porcentaje de acierto en los pases acentúa esta idea de equipo al que le ha costado construir. Porque el Oviedo solo ha entregado bien el 71,2% de los balones en una clasificación que encabeza el Elche de Sarabia (91,7%) y que cierra el Eibar (65%).

En este punto es imposible evitar las comparativas con lo visto la temporada pasada. Primero, porque el modelo de Carrión funcionó de una forma sobresaliente, capaz de sacar al equipo del descenso para dejarlo a un solo partido del ascenso. Segundo, porque el Oviedo buscó con Calleja continuidad en una idea de juego, y así se encargó de promocionarlo cuando lo contrató.

El calendario se empina. Y ese, la propuesta con la pelota, es precisamente el punto de mejora al que se enfrenta ahora el entrenador azul en la semana que precede al regreso del Oviedo al Carlos Tartiere. Por fin, con las obras de remodelación ya completadas, en casa.

Una ocasión propicia para comprobar esa mejoría con la pelota prometida ante un rival, el Racing de Santander, que no tiene ningún problema en ceder espacio y el balón al contrario, pero que es capaz de morderte con cada pérdida del esférico. Un conjunto que exagera cada pequeño error en la salida. Por eso, el choque del viernes (21.30 horas) es una prueba de envergadura para el Oviedo que Calleja trata de moldear día a día en El Requexón, de momento lejos del estilo que él busca pero con un refrendo importantísimo, el de los resultados.

