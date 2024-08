Luengo: "Hay que ser autocríticos pero también dar valor"

"Debemos ser autocríticos, pero también damos valor a esos cuatro puntos sumados de seis en dos jornadas". Oier Luengo puso ayer palabras al sentir del vetuario del Oviedo tras dos jornadas en las que el juego no ha sido el prometido en la pretemporada pero el saldo es más que satisfactorio, con 4 de 6, anclado desde el principio a la zona noble de la tabla, algo que no sucedía en los últimos años. "Ahora tenemos que sacar conclusiones positivas y eso son los cuatro puntos y la portería a cero, pero también hay que ser autocríticos. Hay mucho que mejorar todavía en el equipo. El viernes jugamos ante nuestra gente y con un gran rival como es el Racing de Santande", analizó el central, de vuelta al once en el lugar de un David Costas que tuvo algunos problemas físicos por la semana.

Sobr el duelo dle viernes, Luengo manifestó que "al Racing ya lo conocemos más de anteriores años. Conocemos tanto a sus jugadores como a su forma de jugar, y creo que será un partido muy diferente a los dos primeros que hemos disputados. Tenemos muchas ganas de jugar en el Tartiere, el final del año pasado fue increíble y queremos volver a esa línea. En nuestro campo tenemos que ganar casi todo".