El Real Oviedo se moja con Colombatto: 'La oferta que han hecho por él se aleja mucho de lo que quiere Pachuca'

Santiago Colombatto, centrocampista del Real Oviedo, que llegó procedente del León mexicano y que es propiedad del Grupo Pachuca, tiene una oferta importante sobre la mesa del São Paulo brasileño que puede agitar mucho el mercado del conjunto azul hasta final de temporada. El argentino fue una pieza clave la pasada temporada en el equipo que llegó a la final del play-off por el ascenso y que se quedó muy cerca de subir a Primera División. Su salida, por lo tanto, genera cierta inquietud tanto a los aficionados como al propio club.

Esta misma tarde, durante la presentación de Ilyas Chaira como nuevo jugador del Oviedo, Agustín Lleida, director deportivo azul, se refirió al caso de Colombatto: "Es un jugador que pertenece a León y que tiene una oferta de un equipo americano, una oferta que está por debajo de lo que el Grupo Pachuca (máximo accionista del Oviedo) quiere". Si bien, Lleida reconoció desconocer lo que sucederá con su futuro: "No sabemos si va a continuar aquí".

Lleida tampoco quiso revelar las intenciones del propio jugador al respecto: "La postura del jugador la manejamos entre el club y nosotros". En cuanto a un posible sustituto: "Hasta el 30 vamos a estar pendientes de lo que pueda haber, pero tenemos mucho en cantidad y calidad en esa posición, suficiente incluso si se marcha". Por ese tema y por otros varios, Roberto Suárez, secretario técnico del club, reconoció que el viernes, día de mercado y en el que el Oviedo juega en el Tartiere ante el Racing, no saben si podrán ver el partido: "Igual no vemos el partido, estamos tranquilos, con una estructura bien hecha, luego hay que hacer el equipo, pero pueden aparecer cosas a última hora, así que si no podemos ver el partido celebraremos los tres puntos igual".