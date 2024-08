Así es Fede Viñas, el nuevo jugador del Real Oviedo: "Iba a jugar la Copa América antes de lesionarse"

A Federico Viñas (Montevideo, 1998), nuevo delantero del Oviedo, le bastaron 28 segundos para marcar su primer gol cuando fichó por el América. El delantero centro uruguayo tenía 21 años el 14 de septiembre de 2019, día en el que se produjo su debut en la liga mexicana, y tardó menos de medio minuto en ver puerta. Así continuó hasta que una lesión a finales del pasado mes de mayo cortó su enorme progresión e impidió que firmara por el Nápoles italiano, equipo que le tenía fichado y que iba a pagar por él 23 millones de euros al León, club que es propiedad del Grupo Pachuca, también máximo accionista del Oviedo. El Grupo Pachuca firmó a Viñas en junio de 2023 y ahora se lo cede por una temporada al equipo azul.

Fue en el América, gracias a su oportunismo, a su capacidad para aprovechar los minutos para hacer goles y para dar puntos a su equipo, donde se ganó Viñas el sobrenombre de "Maraviñas", condición que tratará de recuperar ahora en el Oviedo, club en el que dará el salto a Europa y al que tratará de ayudar a lograr el ambicioso objetivo de ascender a Primera División. Antes tendrá que recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, lesión que, como pronto, le tendrá en el dique seco hasta finales de septiembre.

Agustín Lleida, director general del Oviedo, durante la presentación de Ilyas Chaira, jugador que ya estará mañana (21.30 horas) disponible para Javi Calleja para el partido que le enfrenta al Racing de Santander, se refirió al nuevo fichaje: "Fede (Viñas) es un jugador que se rompió el tendón de Aquiles en mayo con la selección de Uruguay, el 28 de mayo se operó, desde entonces ha llevado una recuperación muy buena con la gente de León, va en buen camino en su recuperación y, a partir de ahí es un muy buen delantero, un jugador muy interesante, va a ser algo muy bueno para la plantilla, otra variante más que el entrenador va a tener en la parcela ofensiva". Una apuesta con la que, dijo Lleida, Jesús Martínez (dueño del Grupo Pachuca), echa el resto en una temporada en la que se están batiendo todos los récords en la campaña de socios: "Estamos a punto de romper la barrera de los 25.000 abonados", aseguró Lleida.

El nuevo jugador azul viene avalado por una trayectoria que ha seguido muy de cerca el periodista mexicano Nacho "Fantasma" Suárez. Este especialista en el fútbol del país azteca explica que el delantero "llegó muy jovencito al América, lo compraron muy barato y les funcionó muy bien de recambio, de ahí su apodo de Maraviñas, como chico maravilla". Un rendimiento que llamó la atención de Jesús Martínez para incorporarlo al León: "En el León fue también muy bien y estaba prácticamente vendido al Nápoles, en Italia, ya era casi un hecho". Una operación que rondaba los 23 millones de euros.

Otro de los avales que tuvo el delantero uruguayo fue el popular entrenador Marcelo Bielsa, actual selección de Uruguay: "Lo tenía contemplado para la selección mayor, de hecho iba a jugar la Copa América, Bielsa le tenía mucha fe, lo iba a potenciar mucho, pero se rompió en el gimnasio el talón de Aquiles y cuando se lesionó los cálculos más optimista eran que se iba a recuperar para final de septiembre y el más pesimista para diciembre", cuenta "Fantasma" Suárez. Eso hizo que el León no lo inscribiera: "No se podían quedar sin delantero centro y por eso optaron por no registrarlo y traer un extranjero que estuviera sano".

Sus características, explica el periodista mexicano, son las de "un delantero centro muy inteligente, muy fuerte, con gran remate de cabeza, que dispara bien de izquierda, que tira bien los penaltis, un tipo de disparo fácil, muy potente, con mucho gol". En una comparación con Alemão, Nacho Suárez se queda con el uruguayo: "Alemão también es un hombre de mucha fortaleza física, este es más técnico, de gran disparo, de mayor gol, si él está bien le puede venir de maravilla al Oviedo".

