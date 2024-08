Así está el final del mercado para el Real Oviedo: Colombatto, Borja Sánchez, Braat y alguna sorpresa de última hora

Agustín Lleida fue el encargado de analizar la situación de Santiago Colombatto, que más tarde fue expuesta por el club en un comunicado. El jugador no se ejercitó ayer con el resto de sus compañeros y tiene una oferta del São Paulo brasileño, pero el Oviedo se remite a su cláusula, aunque el jugador puede decidir dar por finalizada su cesión con el club azul y regresar al León. En cualquiera caso, Lleida aclaró que de momento no hay acuerdo: "La oferta está muy lejos de las pretensiones del Grupo Pachuca".

El futuro de Borja Sánchez también parece que puede estar en cuestión hasta que mañana a medianoche se cierre el mercado. Así lo reconoció el propio Lleida, que reconoce que el ovetense tendrá difícil jugar esta temporada: "La posición de extremo tiene muchos jugadores, si alguno de ellos piensa o pensamos que no va a tener los minutos suficientes se podría valorar alguna salida de cesión; Borja no ha tenido muchos minutos estos dos partidos, han llegado muchos extremos y a lo mejor no tiene muchos minutos".

Un caso diferente es el de Braat. El portero francés se quedó casi toda la pasada temporada en el banquillo al ser suplente de Leo Román y en la presente se teme que pueda sucederle lo mismo con Aarón Escandell, por lo que pidió al Oviedo que escuchara ofertas. Roberto Suárez asegura que "se queda", ya que el club tiene difícil buscarle un recambio: "Es muy buen portero, no entendemos que haya la posibilidad de tener un recambio de las garantías que da este portero, él lo sabe y lo entiende".

El final del mercado promete ser convulso para el Oviedo. Los últimos días ya lo están siendo, con la llegada de Fede Viñas, el interés del São Paulo por un jugador tan importante para los azules como Santiago Colombatto y la posible salida del talentoso Borja Sánchez, canterano azul que tiene dos años más de contrato. El que parece más difícil que se vaya a mover, salvo sorpresa de última hora, es Braat. El meta francés pidió al club que escuchara ofertas ante la perspectiva de un segundo año siendo suplente, pero el Oviedo considera que le será difícil hacerse con un recambio para Aarón de ese nivel.

El director general, Agustín Lleida, y el director deportivo, Roberto Suárez, analizaron todas estas situaciones durante la presentación de Ilyas Chaira, extremo que llega al Oviedo cedido por el Girona, con opción de compra, que ya se ha ejercitado con sus compañeros, está inscrito en la Liga y podría debutar con el conjunto azul mañana (21.30) en el Tartiere en el encuentro ante el Racing de Santander. El jugador explicó que puede jugar en las dos bandas del ataque, que también lo ha hecho como mediapunta e incluso como lateral. Para Roberto Suárez se trata de "un jugador muy vertical, con muy buen ritmo de juego, asociación y finalización, que además es sacrificado en facetas defensivas".

Lo que están empezando a ver claro tanto Suárez como Lleida es que mañana ellos van a tener difícil seguir el encuentro ante el Racing, visto cómo se están desarrollando los acontecimientos en esta recta final del mercado, que se cierra mañana a medianoche. "Igual no vemos el partido, pero estamos tranquilos, la estructura está bien hecha, es muy completa, luego hay que hacer equipo; en cualquier caso tenemos que estar atentos, como lo hemos estado toda la pretemporada, ojalá que sea para algo bueno", señaló Suárez.

A Agustín Lleida, por su parte, le tocó analizar asuntos más delicados, como el de Colombatto, que obligó al Oviedo, horas más tarde, a sacar un comunicado en el que dejaba clara la situación del jugador y se remitía a su cláusula para una posible salida. El medio argentino tiene una cláusula en su cesión al Oviedo que le permite, si así lo considera, regresar al León. En cualquier caso, la intención del Grupo Pachuca es que siga en el equipo azul y se remite a lo que estipula el contrato: una cláusula de 10 millones de euros, salvo para conjuntos europeos de la máxima categoría, en cuyo caso baja a 6 millones.

En esa línea, Lleida explicó que "hay un equipo de América que ha mostrado interés por Santiago Colombatto, de momento la oferta que han presentado está muy lejos de las pretensiones que el Grupo tiene por él". Eso sí, reconoció que "hasta última hora habrá movimientos, si va a continuar o no no lo sabemos". En el comunicado sobre Colombatto, el club asegura que todo tendrá que resolverse antes de la medianoche de hoy "por motivos de cierre de registros".

Lleida no quiso revelar la intención del jugador, que ayer no se ejercitó con sus compañeros en el Tartiere y estuvo trabajando en El Requexón: "La voluntad del jugador es algo que manejamos entre el club y nosotros". En caso de salir, Lleida dijo que estarán "pendientes de lo que se pueda mover, si hay algo en el mercado que pueda reforzaremos lo tomaremos", pero sin volverse locos: "Creemos que tenemos mucho en cantidad y calidad en el centro del campo como para no fichar a nadie"

En el caso de Borja Sánchez, Lleida señaló que "hay dos equipos de Segunda que han mostrado interés" y reconoció que en el Oviedo "la posición de extremo tiene muchos jugadores, si alguno de ellos piensa o pensamos que no va a tener los minutos suficientes se podría valorar alguna salida de cesión", aunque aclaró que a día de hoy "Borja es jugador nuestro y está a disposición del entrenador". Lleida explicó también que "Borja no ha tenido muchos minutos estos dos partidos, han llegado muchos extremos y a lo mejor no tiene muchos minutos". Es por ello que su salida podría ser una buena opción: "Si hay algo que le pueda interesar, que le pueda dar minutos fuera, nosotros vamos de la mano con el jugador, si el prefiere quedarse también vamos de la mano con el jugador".

Por último, Roberto Suárez fue muy claro con la situación de Braat: "Se va a quedar. Nos hizo saber que si había alguna oportunidad la atendiéramos, él sabe la situación que tiene y que para nosotros es un muy buen portero, atendimos a una posibilidad que no es satisfactoria para nosotros y no entendemos que haya la posiblidad de tener un recambio de las garantías que es este portero; él lo sabe, lo entiende, y está centrado en trabajar aquí para tener sitio en la portería cada semana".

