Javi Calleja celebra la continuidad de Colombatto en el Real Oviedo: 'Es un jugador imprescindible por juego, carácter y liderazgo'

A Javi Calleja, entrenador del Oviedo, le ha tocado analizar el partido que le enfrentará mañana (21.30 horas) al Rácing de Santander y muchas otras cosas, especialmente las relacionadas con el mercado de fichajes, que se cierra poco después de que acabe ese partido, el primero que van a disputar los azules esta temporada en el Carlos Tartiere tras dos jornadas de liga en Segunda División. Entre todas esas noticias, la más destacada, sin duda, es el final del culebrón de Santiago Colombatto, que, como adelantó a primera hora de la mañana LA NUEVA ESPAÑA, se ha decantado por seguir en el Real Oviedo a pesar de la oferta que tenía del São Paulo brasileño.

Estas han sido las palabras de Calleja en relación al mediocentro argentino Santiago Colombatto: "A Colombatto un club se le presenta con una oferta, la valora, le tienta porque es muy jugosa en todos los aspectos, pero no termina de concretarse. No depende de una sola parte. Lo más importante son los intereses del Oviedo, por encima de cualquier otra cosa, como no ha habido acuerdo y el jugador pertenece al Oviedo pues se va a quedar con nosotros. Todos estamos todos contentos. Es un jugador muy importante, no se puede dudar de su compromiso y de que va a dar el cien por ciento. Hay que olvidar lo que ha pasado. Es un jugador imprescindible, por juego, carácter y liderazgo".

¿Está disponible para jugar mañana?: "Está entrenando con normalidad y es uno más. Puede entrar en la convocatoria".

Una posible salida de Borja Sánchez: "Hemos comentado su situación y es un jugador de indudable calidad, con mucho talento pero que tiene mucha competencia. Hay muchos en su posición: Hassan, Chaira, Moyano, Paulino…. Hay cinco jugadores para dos puestos y ahí también pueden jugar Masca y Cardero. El beneficiado siempre tiene que ser el equipo. Estamos contentos con él, pero sabe qué rol tiene. Veremos a ver qué pasa en el cierre de mercado. Es uno más y cuento con él".

La continuidad de Braat: "Es uno más de la plantilla, estamos contentísimos con él. La de portero es una posición especial y se interioriza que si no juegas al inicio ya no vas a jugar más. Tengo dos porterazos, los dos están entrenando muy bien y cuento con los dos. Si tengo que tirar de él, tiraré, está demostrando tener un buen nivel. Los contratos no se firman para jugar, sino para ser profesional".

Cantos de sirena por Sebas Moyano: "Vamos a disputar tres jornadas sin que se haya cerrado el mercado, un tiempo en el que un jugador que estaba con nosotros podría recalar en cualquier equipo, incluso en el Racing, al que nos vamos a enfrentar mañana. Eso no beneficia a la estabilidad de un equipo. Prefiero que se cierre el mercado antes de empezar la competición porque hay habladurías y nunca se sabe qué va a pasar. Además, a veces salen cosas para desestabilizar a las plantillas y a los jugadores, que son seres humanos".

¿Será diferente el equipo titular mañana?: "No voy a hacer muchos cambios, pero alguno sí. Es un partido distinto y vamos a ver a un equipo diferente al de las dos primeras jornadas. Saldremos a competir y vamos a tener mucho más balón, a tener más iniciativa y queremos dominar la posesión".

¿Es especial para el equipo el debut en el Tartiere?: "Hay muchas ganas de jugar en casa, en el vestuario se respira, pero no se puede convertir en ansiedad, sino que tiene que ser ilusión, las ganas tienen que demostrarse en el juego, en tener identidad y en disfrutar con nuestra gente".

Federico Viñas, un delantero más para el Oviedo: "Es un jugadorazo de talla internacional. Es una oportunidad que se ha presentado. Ha dado un nivel altísimo donde ha estado. Se ha hablado de su fichaje por un equipo europeo de talla internacional. Va a dar mucho que hablar y estamos deseando que llegue".

¿Posición ideal de Masca?: "Depende del partido, contra un rival que iba más al hombre tratamos de buscar profundidad con él, es un jugador que ataca muy bien los espacios y que puede ocupar las tres posiciones de arriba".

¿Puede debutar Ilyas Chaira?: "Ha entendido lo que buscamos, lo veo para jugar de inicio y si tiene que jugar desde el banquillo lo hará también muy bien".

¿Está satisfecho con la plantilla?: "Los que han venido han sido fichajes hablados con la dirección deportiva, con la que hemos intentado mirar en la misma dirección. Han respetado mi opinión y se han buscado las necesidades, por eso estoy muy contento porque se han traído jugadores que quería. Eso es muy positivo y una gran ventaja. Hay plantillas muy buenas, pero la mía es la mejor. Se adapta a mi idea de juego".

¿Cómo ve al Racing de Santander?: "Tiene mucho gol, es un equipo que acumula muchos jugadores y te hace mucho daño. Hay que tener cuidado con las vigilancias. Va a ser un partido bonito para el espectador".

Los entrenamientos en el Tartiere: "Me gusta entrenar un día en el estadio en el que jugamos y si el césped lo permite lo vamos a seguir haciendo. Es una ventaja para los equipos que juegan en casa. Fue una sorpresa grata, pensé que el terreno de juego iba a estar peor, pero está en perfectas condiciones".