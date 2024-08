El entrenador del Real Oviedo mira hacia arriba: "Tenemos la mejor plantilla de la Liga, se ha traído a los jugadores que quería"

A Javi Calleja, entrenador del Oviedo, le tocó ayer hablar más de las posibles entradas y salidas de algunos de sus jugadores que del partido que mide a su equipo hoy (21.30 horas) al Racing de Santander. Uno de los asuntos fue el fin del culebrón de Santiago Colombatto, que se queda en el Oviedo a pesar de la oferta que tenía del São Paulo. Al respecto, el técnico madrileño aseguró que "el jugador pertenece al Oviedo y se va a quedar con nosotros. Todos estamos contentos, es un jugador muy importante y no se puede dudar de su compromiso y de que va a dar el cien por ciento; hay que olvidar lo que ha pasado, es un jugador imprescindible para nosotros por juego, carácter y liderazgo".

Unas palabras muy diferentes a las que utilizó con Borja Sánchez, al que dejó fuera de la convocatoria para el partido de hoy: "Es un jugador de indudable calidad, con mucho talento, pero tiene mucha competencia, hay muchos jugadores en su posición, Hassan, Chaira, Moyano, Paulino... Hay cinco jugadores para dos puestos y ahí también pueden jugar Masca y Cardero". Por eso, aunque están "contentos con él", añadió que le han dejado claro "qué rol tiene" en el equipo.

En cuanto a Braat, que pidió al club salir para tener más minutos, dejó claro que el portero francés seguirá en el conjunto azul: "Es uno más de la plantilla, estamos contentísimos con él, la de portero es una posición especial y se interioriza que si no juegas al inicio ya no vas a jugar más, pero cuento con los dos porteros". Además, dejó claro que "los contratos no se firman para jugar, sino para ser profesional".

En el apartado de llegadas, Javi Calleja se mostró muy contento con la incorporación del delantero Fede Viñas: "Es un jugadorazo de talla internacional, una oportunidad que se ha presentado, un jugador que ha dado un nivel altísimo donde ha estado; se ha hablado de su fichaje por un equipo europeo de talla internacional, nos va a dar mucho que hablar y estamos deseando que llegue".

Mirando al partido de esta noche frente al Racing, Calleja adelantó que serán pocos los cambios en el Oviedo: "No voy a hacer muchos cambios, pero alguno sí, es un partido distinto y vamos a ver a un equipo diferente al de las dos primeras jornadas. Saldremos a competir y vamos a tener mucho más balón, a tener más iniciativa y queremos dominar la posesión". Entre esos cambios, puede estar el debut de Ilyas Chaira: "Lo veo para jugar de inicio y si tiene que jugar desde el banquillo lo hará también muy bien".

También le dio tiempo a Calleja para hacer un balance del mercado y asegurar que tiene "la mejor plantilla" de la liga: "Estoy muy contento porque se han traído jugadores que quería, hay plantillas muy buenas pero la mía es la mejor. Se adapta a mi idea de juego".