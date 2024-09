La selección de Níger convoca a Rahim, que será baja en el derbi asturiano

Buenas noticias en lo personal para Rahim Alhassane y un problema no previsto para Javier Calleja. El entrenador no podrá contar con el lateral zurdo en el próximo duelo liguero, que no es uno más: se trata del derbi ante el Sporting. La selección de Níger ha citado al defensa carbayón para dos choques internacionales y desde hoy está concentrado con el combinado africano. Carlos Pomares, que acabó el pasado curso como titular pero que aún no ha debuta en la Liga, apunta a ser una de las novedades de cara al derbi ante el Sporting en El Molinón.

El Oviedo anunció ayer la citación del zaguero, que hoy se incorpora a la expedición de la selección de Níger y que se enfrentará el miércoles a Sudán y el lunes siguiente a Ghana, ambos choques pertenecientes al grupo F de la Copa de las Naciones de África. Al día siguiente de ese segundo encuentro, el martes 10, Rahim regresará a Oviedo para ponerse a las órdenes de Calleja en El Requexón.

La baja de Rahim empuja directamente a Carlos Pomares al once para visitar Gijón. El lateral no ha debutado aún en la actual competición pero tendrá su oportunidad en un escenario de altura como el que supone el derbi del Principado.

Pomares renovó el pasado verano su contrato con el Oviedo tras una temporada en la que pasó de apenas contar a hacerse con el puesto de lateral zurdo. Carrión decidió dar descanso a Bretones en el tramo final de la competición y Pomares aprovechó su oportunidad para hacerse fuerte en la defensa. Ya no salió del equipo titular, incluso disputó el play-off. Ese rendimiento al alza y su profesionalidad durante los dos años que ha pasado en el Oviedo le valieron para que el club le ofreciera la extensión de su contrato.

Seoane, con el grupo. Ya consciente de que no podrá contar con Rahim el sábado, Javier Calleja empezó ayer a planear con sus hombres el choque de El Molinón, en una sesión en la que solo los suplentes ante el Racing de Santander saltaron al terreno de juego de El Requexón.

Antes de empezar el entrenamiento, Calleja dirigió una charla con los futbolistas sobre el césped para motivarles de cara a una semana especial. En el grupo sí estuvo durante el entrenamiento Jaime Seoane, que ya entró en la lista para el choque del sábado aunque sin participar. Ahora, apunta a El Molinón como escenario de su estreno este año.