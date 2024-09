El Oviedo anuncia que renuncia a las entradas del derbi pero le ofrece al Sporting el paquete habitual para el choque de la segunda vuelta

No habrá desplazamiento de oviedistas a El Molinón en el derbi del sábado. Al menos no con las entradas cedidas por el Sporting. El Real Oviedo ha tomado la decisión de no aceptar el paquete de localidades enviada por los rojiblancos por la reducción del mismo a 570, cuando en los últimos años se enviaban entre entidades cerca de 1.200. El Sporting señala a las normas de LaLiga, el Oviedo dice entender la decisión pero marca su postura de no organizar el viaje en un comunicado firmado por el presidente, Martín Peláez, en el que, además, se reafirma en su idea de sí enviar 1.150 localidades al vecino rojiblanco en el choque de la segunda vuelta.

En el comunicado, el Oviedo dice entender la decisión del Sporting, “basada en la normativa vigente de sectorización y en cumplimiento con las sindicaciones al respecto emitidas por LaLiga”. A pesar de ello, la entidad carbayona señala: “Entendemos, respetamos y apoyamos la decisión de nuestra afición de no aceptar las 570 entradas ofrecidas”. Además, añade el Oviedo, que “el club también declinará aceptar las 125 localidades de cortesía ofrecidas por el Real Sporting de Gijón”.

“Queremos que el derbi asturiano continúe siendo motivo de orgullo para el Principado, ejemplo de deportividad y de grandeza de nuestro fútbol”, señala el comunicado. Y sigue: “Dado que nuestro estadio cumple con la normativa de sectorización vigente para poder acoger un total de 1.150 aficionados visitantes, nuestro ánimo es el de mantener el acuerdo alcanzado entre ambos clubes en anteriores derbis. Por ello, ofrecemos al Real Sporting de Gijón las mismas localidades visitantes que habían sido intercambiadas en temporadas anteriores para el partido a disputarse en la segunda vuelta en el Carlos Tartiere”.