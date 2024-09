Santi Cazorla pone la calma: 'Estaríamos locos si nos ponemos nerviosos en la tercera jornada'

Santi Cazorla, capitán del Real Oviedo, abre el fuego en la semana del derbi con sus reflexiones en la sala de prensa. El internacional confía en que el equipo azul va a ir a más con el paso de las semanas y encara con optimismo una nueva edición del derbi asturiano, el que se disputa el sábado en El Molinón. “La semana se va a hacer larga”, advierte Cazorla.

Para el capitán azul, la clave para por lo anímico. “Si tenemos confianza y trabajamos, somos capaces de ganar a cualquiera. No nos podemos poner nerviosos con tres partidos jugados y con 4 puntos sumados, cuando hay otros favoritos que llevan 3 puntos o menos. Hay que tener tranquilidad”, indica el de Llanera. Preguntado sobre las polémicas del último duelo en Gijón, Cazorla aseguró que “del derbi del año pasado no me acuerdo ya. Ojalá se hable poco del árbitro, que será bueno para el fútbol aunque seguro que será un partido caliente”.

Sobre el momento del Oviedo, Cazorla expresó que “el equipo tiene un amplio margen de mejora. En Coruña estuvimos bien defensivamente pero contra el Castellón fue un partido complicado: con el balón tuvimos problemas porque ellos marcaban al hombre y así es más complicado. Y frente el Racing empezamos bien, nos pusimos 1-0, pero luego cometimos algunos errores y nos remontaron”. Y añadió: “No es para estar preocupados. Lo que peor podemos hacer es compararnos con el año pasado, porque tenemos cosas nuevas. Este equipo tiene que mejorar, somos conscientes de ellos, pero esto es muy largo. Estaríamos locos si nos ponemos nerviosos en la tercera jornada”.