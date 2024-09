Chaira y Colombatto, bazas para el derbi: las opciones de Calleja para revitalizar al equipo

Ilyas Chaira flotó por la banda con un desparpajo que extraña en cualquier novato. Su momento álgido, el derechazo que se coló entre un bosque de piernas y se alojó en la meta del Racing. Santi Colombatto emergió en el segundo acto con la ardua labor de poner orden ante un rival al que le encanta que los partidos se muevan en el caos. Se notó su presencia. A la irrupción de ambos se agarra ahora el oviedismo para pensar en una mejora inmediata respecto a lo visto contra los cántabros y que dejó esa sensación destemplada entre los seguidores.

A Chaira, al que ayer no le vio en El Requexón ya que se entrenó en el gimnasio al margen del grupo, le avala su temporada en el Mirandés y en verano caso completo a las órdenes de Míchel en el Girona de Champions. Dos argumentos de sobra para calibrar el tipo de jugador que es. Por eso, a Calleja no le tembló el pulso a la hora de situarlo en el once inicial el viernes. Solo llevaba una semana con el grupo, pero fue suficiente para colarse entre los once elegidos en el estreno en casa.

El extremo cedido por el Girona fue el más destacado entre los azules mientras le duró la gasolina. Partió de la izquierda pero dejó muestras de uno de los detalles que enamoró al Oviedo: su capacidad para moverse por todas las posiciones de ataque. En Anduva destacó en el flanco diestro y también se desenvuelve con soltura como acompañante del punta. Eso le abre muchas opciones de colarse en el once azul.

Lo de Colombatto fue diferente, porque el estreno era solo de la presente temporada. La afición sabe de sobra lo que es capaz de hacer con el baló en los pies. Tras las curvas de los últimos días de mercado con su posible salida, el respetable recibió al argentino con una ovación cerrada, recordándole que sigue siendo uno de los ojitos derechos del Tartiere.

Su inclusión en la medular buscaba asegurar el mando del partido, algo que se logró a medias, ya que el Racing siempre fue capaz de controlar lo que sucedía desde una posición más pasiva. Con todo, sirvió su actuación para recordar que es indiscutible siempre que esté sano.

Tras los problemas físicos heredados del final del pasado curso, Colombatto ya está en condiciones de sumar sus armas a los planes de Calleja. Lo celebra el entrenador y, con él, el oviedismo, que sabe que el centro del campo azul estará a buen recaudo en El Molinón con el argentino en el campo. A Calleja le queda la mayor parte de la semana para ensayar el equipo que se presentará en El Molinón con la firme intención de lograr los tres puntos y olvidar el duro varapalo del viernes.

