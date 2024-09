En la Vuelta a España el derbi va sobre ruedas: los asturianos del Movistar analizan el partido del sábado en El Molinón

La lluvia se intuye en Quintueles (Villaviciosa), en la explanada exterior del hotel en el que se aloja el Movistar, equipo ciclista que vive un momento dulce gracias a Enric Mas, su líder, que en esta Vuelta a España se mantiene con opciones de ganar la clasificación general. Son poco más de las once de la mañana de la jornada de descanso, que tuvo lugar ayer y que los ciclistas que participan en la ronda española pasaron en Asturias, donde hoy subirán los Lagos, y la actividad es frenética. Los corredores van a salir a rodar pero, en el tiempo que pasan esperando a Nairo Quintana, que se está retrasando, la lluvia comienza a caer con más fuerza y surge la duda: "¿Salimos por fuera o hacemos rodillo?". Enric Mas lo tiene claro, "salimos", pero otros, como el joven Carlos Canal, prefieren ahorrarse el chaparrón.

Los corredores son una minoría entre todo el personal que arrastra un equipo ciclista como el Movistar, de World Tour, la máxima categoría en este deporte. Hay mecánicos, masajistas, médicos, preparadores deportivos, técnicos y alrededor de toda ese gente, coches y autobuses donde llevar el material para que todo esté a punto cuando la carrera se ponga en marcha. Entre ellos, un grupo de asturianos que ha ido disminuyendo con el paso de los días en la Vuelta. La última baja, la más dolorosa, fue la de Pelayo Sánchez, que se vio obligado a retirarse durante la etapa del domingo con final en el Cuitu Negru por las consecuencias de las dos caídas que sufrió en la sexta etapa. También dejó la expedición antes del final el preparador deportivo Higinio Fernández.

Los cuatro asturianos que siguen saben que les va a tocar vivir en carrera un momento tenso como es el derbi asturiano, que se juega el sábado (18.30) en El Molinón. Ese día el que más echará de menos a Pelayo Sánchez será Senén Pintado, el único de los cuatro asturianos que van con la expedición del Movistar Team que es del Oviedo. Si bien, el mecánico está de todo menos preocupado: "Me dejaron solo, Pelayo el hombre se nos fue con todo lo que le pasó de las caídas y demás, estamos solos ante el peligro, pero no pasa nada, el Oviedo ganará en El Molinón sin problemas, lo hará por 1-2 con dos goles de Alemão".

Al margen del partido, Pintado se lamenta por lo que le sucedió al ciclista de Tellego (Ribera de Arriba): "Fue una pena lo de Pelayo, ayer (por el domingo) estaba yo dándole agua donde se bajó, en La Colladiella, y ya venía alejado de la grupeta, estaba bastante desmoralizado, llegó al límite". La parte buena para ellos es que "Enric va bien en la general". Pintado, prudente, piensa que "va a hacer entre los tres primeros". Para él, la llegada a Asturias ha sido una bendición después de lo que pasaron en la primera semana: "Muchísimo calor en Sevilla, en Lisboa, casi 40 grados todos los días, el hielo, el agua fría para todos los corredores, pero en cuanto llegamos a Asturias ya refrescamos".

Senén Pintado tendrá enfrente a tres duros rivales el sábado. Uno de ellos, Marcelino Torrontegui, reconoce que estará del lado del Sporting, aunque en el Oviedo tiene "tres muy buenos amigos". El fisioterapeuta está casi siempre donde hay una prueba deportiva importante y a lo largo de su camino se ha ido cargando de amigos, algunos de los cuales tiene precisamente en el conjunto azul. "Tiro por el Sporting de siempre y también porque tengo a mi hijo ahí y creo que lo necesita más que el Oviedo". Lo dice antes de advertir de que él es de los que quiere a los dos en Primera: "Como hombre de fútbol y como asturiano quiero que suban los dos, además, estoy muy vinculado a mis amigos y en el Oviedo tengo a tres grandes amigos, el entrenador (Javi Calleja), que lo tuve de jugador; Aarón (Escandell, el portero); y Santi (Cazorla, el capitán), por eso me cuesta mucho, pero mi hijo está en el Sporting y eso gana".

Torrontegui, ahora con el Movistar, ha regresado a la Vuelta después de muchos años: "La última la hice en 1999, a ver si acaba bien y hacemos grandes cosas". Él, por su parte, no para ni un instante: "Vengo de hacer el Europeo sub-17 de fútbol, estuve en el campeonato de España de natación con Canoe, luego el Tour, los Juegos Olímpicos y la Vuelta, pero tengo motor para eso y para más", añade, con bueno humor.

En cuanto a Pelayo Sánchez, al que ha tenido cerca, lamenta su mala fortuna y su retirada: "Una pena, encima en su tierra, tuve la suerte de estar trabajando estos días con él, es un tío excelente, intenté hacerlo un poco del Sporting pero fue imposible, un día estuvo hablando con Joaquín (Alonso, encargado de relaciones institucionales del Sporting), pero nada, es del Oviedo a muerte", bromea. Sobre su estado físico, señala que "no iba como quería, las dos caídas le han trastocado mucho, como decía él, estaba vacío, no podía, también hay que pensar que llegas a tu tierra, quieres hacerlo muy bien y resulta que no hay gas... las dos caídas le pasaron demasiada factura".

Las dudas de Torrontegui no las comparte Pablo Ordorica, jefe de prensa y encargado de redes sociales del equipo: "Del Sporting, siendo de Gijón no me queda otra". A pesar de todo, no las tiene todas consigo en cuanto al resultado: "Siendo sincero, creo que va a ser 1-1". Eso sí, ni Pelayo le hace ser un poco azul: "No, no, no por nada, hay que tirar para casa y voy con el Sporting a muerte". En cuanto a la Vuelta, explica que está "yendo muy bien". "Todo el equipo está muy enchufado con Enric Mas y en redes sociales, que es mi territorio, está yendo todo bastante bien". Y, encima, llegar a Asturias: "La acogida ha sido increíble y encima estamos aquí en un nuestro cuartel general de siempre, que es como estar en casa"

El que no tiene ninguna duda de la victoria rojiblanca es el masajista Ignacio Bernardino, "Tato": "Este derbi se va a decantar al fin por el Sporting, con un 2-0 clarísimo; Rubén Yáñez va a hacer un partidazo increíble, nos va a salvar en muchos momentos, y los goles serán de Gaspar Campos los dos". De Pelayo asegura que su retirada fue "una lástima": "Siempre es ilusionante venir a Asturias y como asturiano para él lo era mucho más, quería mostrarse aquí en su casa con el equipo después del pedazo de Giro de Italia que hizo, pero las fuerzas no le acompañaron, venía sufriendo del calor de Jaén y paradójicamente en su terreno, en su clima, no pudo continuar".

Pablo Ordorica, de Gijón, hace en la Vuelta para Movistar las funciones "de jefe de prensa y creador de contenido para ‘Youtube’, ‘Instagram’, redes sociales y dar así visibilidad a todos los patrocinadores", explica. En cuanto al derbi, a pesar de ser del Sporting pronostica empate: "Siendo sincero, creo que va a acabar 1-1".

El mecánico Senén Pintado se ha quedado sin su gran apoyo azul en el Movistar, Pelayo Sánchez, pero a pesar de ello confía a muerte en el Oviedo: "Pelayo el hombre se nos fue con todo lo que le pasó de las caídas, estamos solos ante el peligro, pero no pasa nada, el Oviedo ganará en El Molinón sin problemas, lo hará por 1-2, con dos goles de Alemão".

Ignacio Bernardino, "Tato", del Sporting, tiene buenas sensaciones de cara al partido del sábado en El Molinón: "Este derbi se va a decantar al fin por el Sporting, con un 2-0 clarísimo, Rubén Yáñez va a hacer un partidazo increíble, nos va a salvar en muchos momentos, y los goles serán de Gaspar Campos los dos".

Torrontegui lo siente por Javi Calleja, por Cazorla y por Aarón Escandell, sus amigos en el Oviedo, pero el fisioterapeuta, siempre al pie del cañón en las grandes citas deportivas, va con el Sporting, aunque pronóstica un empate: "Todos los comienzos son complicados en Segunda, hay muchos empates, tiendo a ver un empate. Empate a 0".

Suscríbete para seguir leyendo