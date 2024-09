Hermandad entre las aficiones de Oviedo y Sporting por el "lío" de las entradas: "Nadie lo entiende"

"La medida de La Liga perjudica directamente al aficionado. Lo que están consiguiendo es acabar con las peñas. Hay montado un sistema con el que parece que no quieren saber nada de nosotros. Todo son problemas". Así de rotundo se mostró Roberto Suárez, presidente de la peña sportinguista Carbonera, a raíz del conflicto de las entradas que el club rojiblanco ha enviado al Real Oviedo. En total, 570 para el derbi de este sábado. A raíz de ello, el club carbayón tomó la decisión de no aceptarlas, por lo que no habrá representación oviedista en El Molinón en uno de los encuentros más apasionantes del panorama futbolístico nacional. La medida de los gijoneses, justificada en la normativa de La Liga, ha encendido la indignación de la afición azul y que los rojiblancos se muestre comprensiva con sus vecinos y eternos rivales.

Preguntado por esta cuestión, el presidente de La Carbonera señaló que "el grupo Orlegi (propietario del Sporting) está muy confundido". "Quieren activar un protocolo de Javier Tebas que nace de un día para otro. Nadie lo entiende", afirmó Suárez, que afirmó rotundamente que "se deberían mantener las 1.150 entradas para el Oviedo". Además, el peñista rojiblanco, enfatizó en el presidente de La Liga, a quien considera responsable de esta situación y al que criticó por "perjudicar al aficionado". "Debería dejarse de protocolos y preocuparse de los horarios. Nadie mueve un dedo por los aficionados. Siempre tenemos que hacer reservas a ciegas".

María Álvarez, de la peña azul Olivares, también se mostró crítica por la polémica. En ese sentido, señaló que "es penoso" que antes de cada derbi asturiano se tomen decisiones que provoquen discordia. "Echo de menos alguna aclaración por parte del Sporting, no sé si tienen margen para aumentar el número de entradas o si se escudan en la normativa". Por otro lado, Álvarez se mostró en contra de la decisión de su club por rechazar las 570 entradas ofrecidas ya que "es como si quisiéramos romper relaciones" y defendió la postura de que el Oviedo ofrezca la misma cantidad al Sporting.

También desde la esfera carbayona, el peñista de Teatinos, Isidro Gutiérrez, se lamentó por el recorte de entradas "a mitad de temporada". "Sus razones tendrán", declaró Gutiérrez, que, como Álvarez, habría optado por permitir la presencia de carbayones en las gradas rojiblancas. "Parece de patio de colegio. El equipo necesita que la afición le apoye y no ver la grada vacía. Aunque sean 570, son oviedistas animando". Por otra parte, respecto a la decisión de la directiva azul de mantener la oferta de 1.150 entradas para el derbi del Tartiere, Gutiérrez señaló que "me parece perfecto". "Si no nos gusta que nos lo hagan, no podemos hacerlo nosotros", declaró.

El sportinguista Alfredo González, de la peña de Langreo, quiso reflexionar acerca de la decisión del club. En su opinión, la medida se basa en la capacidad del espacio en la grada de El Molinón, aunque se mostró comprensivo con la postura de sus eternos rivales. "Yo viajo, me gusta ir a los campos. Entiendo que se sientan perjudicados y que optasen por ser recíprocos, pero agradezco que mantengan las entradas para nosotros", señaló González, que como Suárez señaló a La Liga. "Cada vez son más impedimentos. El negocio es la televisión", criticó.

Xuacu Rodríguez, de Sentimiento Rojiblanco, se mostró crítico con la dirección sportinguista. "Leímos la normativa y no entendemos en qué se ampara el Sporting. Empatizamos con el aficionado oviedista e intentamos comprender la posición de nuestro club", señaló Rodríguez, que advirtió varias "piedras" en el camino para las aficiones visitantes. "El horario es la primera causa. Tarda tanto en salir que cuando llamas a hoteles o intentas sacar vuelos, no encuentras nada", lamentó el sportinguista.

Por su parte, el peñita de Albéniz, Álvaro Fernández, explicó que la reducción de entradas "me parece fatal" y optó por pagar "con la misma moneda". "Estoy de acuerdo en no ir al Molinón, pero no en dar 1.150 entradas. El Oviedo dice que las dará, pero cuando vengan al Tartiere habría que ofrecer 570", afirmó Fernández, que criticó la normativa de la competición y apuntó a la digitalización: "Hay aficionados mayores que no se sienten cómodos con los ordenadores e internet. No piensan en ellos".

