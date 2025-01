Acuerdo entre el Oviedo y Masca para separar sus caminos: ¿Qué gana el club azul con su salida al Eldense?

El Real Oviedo y Masca han llegado a un acuerdo para separar sus caminos y el luso se compromete con el Eldense en busca del protagonismo que no ha tenido en Asturias. El delantero no entraba en los planes de Calleja -tan solo 87 minutos y ningún gol anotado- y tras la rescisión de su contrato, los azules se ahorran una ficha y el salario del delantero, que no obstante era de los más bajos en la primera plantilla. Con la marcha del delantero, el Oviedo ya tiene dos fichas libres en la primera plantilla, los dorsales 17 -el que portaba Masca- y el 25, que puede ser empleado para cualquier futbolista -no solo portero- si el resto de fichas ya están ocupadas.

El Oviedo no recibirá ninguna cantidad por su salida -tampoco deberá abonar por la salida como sí ha pasado en otros casos- pero se guarda el 20% de los derechos del portugués de cara a futuras ventas, en una fórmula similar a la empleada con Álex Millán en su marcha a la liga portuguesa.

Con la salida de Masca, el Oviedo trata de hacer números para un par de incorporaciones en el presente mercado invernal. El club negocia con César de la Hoz, centrocampista del Valladolid que también puede actuar como central, y quiere, además, un lateral derecho, con Nacho Vidal, zaguero de Osasuna, como su favorito, aunque con difícil encaje económico por tener los azules el tope salarial bastante apurado.

En cuanto al capítulo de salidas, las cosas no se detienen con Masca. Para poder acometer fichajes importantes es clave la salida de Dotor, y ver cuánto de su sueldo se puede ahorrar, a la que se podría unir alguna más, con Lucas Ahijado como uno de los que podrían buscar suerte en otro destino.

