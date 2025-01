El Real Oviedo hace oficial la salida de Masca al Eldense: "Me quedará marcado para siempre el gol anulado en la final del play-off"

El Real Oviedo hace oficial la salida de Masca, que vestirá la camiseta del Eldense, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días. El delantero no entraba en los planes de Calleja -tan solo 87 minutos y ningún gol anotado- y tras la rescisión de su contrato, los azules se ahorran una ficha y el salario del delantero, que no obstante era de los más bajos en la primera plantilla. Con la marcha del delantero, el Oviedo ya tiene dos fichas libres en la primera plantilla, los dorsales 17 -el que portaba Masca- y el 25, que puede ser empleado para cualquier futbolista -no solo portero- si el resto de fichas ya están ocupadas.

El Oviedo no recibirá ninguna cantidad por su salida -tampoco deberá abonar por la salida como sí ha pasado en otros casos- pero se guarda el 20% de los derechos del portugués de cara a futuras ventas, en una fórmula similar a la empleada con Álex Millán en su marcha a la liga portuguesa.

El futbolista portugués llegó al club ovetense en la temporada 22/23, procedente del Portimonense sub-23, para militar en el Vetusta. Sus buenas actuaciones con el filial carbayón le permitieron entrar en la dinámica del primer equipo. El delantero portugués cierra su etapa como oviedista con 71 partidos a sus espaldas, de los cuales 54 han sido defendiendo la camiseta del primer equipo.

El lisboeta ha querido despedirse del oviedismo a través de una carta, que reza lo siguiente: "Oviedistas, llega el momento de despedirme del Real Oviedo, un club que me ha brindado todo su apoyo durante estos dos años y medio tan especiales. Han sido temporadas de mucho esfuerzo y sacrificio, en las que siempre me he entregado al máximo. Han sido 2954 minutos y 19 contribuciones de gol con este escudo en el pecho, en los que he dado lo mejor de mí, con el objetivo de aportar lo máximo a mi equipo y a esta gran afición que nunca dejó de alentarme", comienza diciendo el ariete luso, que lamenta su gol anulado en la final del play-off ante el Espanyol. "Me quedará marcado para siempre el gol anulado en la final del play-off. El mirar la grada celebrándolo mientras lloraban pensando que el sueño estaba cada vez más cerca me deja los pelos de punta siempre que lo pienso. Fueron 2 minutos inolvidables hasta la revisión y anulación. Gracias a la afición por su apoyo incondicional, por hacerme sentir en casa desde el primer día. Gracias al club, a mis compañeros y a todos los que hicieron posible que viviera esta experiencia tan especial. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con la certeza de que siempre llevaré al Oviedo en mi corazón", explica.