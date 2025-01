Cazorla cae lesionado: el doble campeón de Europa podría perderse el derbi ante el Sporting

Malas noticias para la afición azul. Santi Cazorla, pieza clave en el Real Oviedo, sufre una lesión en su gemelo izquierdo. Este mediodía, tras las pruebas realizadas en la Clínica Asturias, se confirmó que el mediocampista presenta una lesión muscular, lo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un tiempo indeterminado, dependiendo de su evolución.

La noticia sorprende a los seguidores del club, ya que, a pesar de que el jugador venía arrastrando molestias desde hace semanas, lo que ya le había impedido participar en un par de partidos recientes, el llanerense entrenó ayer junto al resto de sus compañeros. Sin embargo, esta mañana no completó el entrenamiento. Esta confirmación supone un duro golpe para el equipo y para la planificación de Javi Calleja de cara a los próximos compromisos, especialmente, el derbi asturiano, programado el 11 de enero, al que no se sabe si podría llegar, dado que el comunicado emitido por el club carbayón no especifica qué tipo de lesión posee el jugador.

La participación de Cazorla en este enfrentamiento está ahora en serias dudas, ya que el proceso de recuperación podría extenderse más allá de esa fecha. Dependerá, en todo caso, de la gravedad de la lesión. El Oviedo, que está luchando por consolidarse en la parte alta de la clasificación, sentirá la ausencia de uno de sus futbolistas más experimentados. Ahora, la pelota está en el tejado del cuerpo médico azul, que trabajará para que Cazorla pueda reincorporarse cuanto antes a la dinámica grupal. Mientras tanto, el Oviedo tendrá que buscar soluciones en su plantilla para cubrir esta ausencia y seguir peleando por el tan codiciado ascenso a Primera. Portillo tiene todas las papeletas para ser su sustituto en el caso de que el medio no llegue al derbi. Cardero, que es del gusto de Calleja, también podría entrar en los planes.