"El objetivo es el ascenso y jugar con el primer equipo"

El máximo goleador del Vetusta piensa en andaluz. Joaquín Delgado (Utrera, 2002) es, con nueve tantos, el pichichi del filial del Real Oviedo, y una de las piezas fundamentales en un conjunto que tan solo ha perdido un partido en toda la primera vuelta de la competición. El delantero, de 22 años, llegó en verano procedente del Utrera, equipo con el que la pasada temporada anotó un total de 19 goles y repartió 5 asistencias en 33 partidos. Formado en la cantera del Betis, Delgado no empezó con buen pie la temporada, teniendo un rol de revulsivo. Sin embargo, su capacidad goleadora le ha servido para afianzarse en los onces iniciales de Roberto Aguirre.

Se está poniendo las botas con los goles.

Bueno, yo siempre lo comparo a un bote de queso. En el momento en el que se abre el bote de queso, ya te es más fácil meter goles. El equipo tiene un muy buen nivel. Yo me sorprendí el primer día. Las primeras jornadas me costó un poco ponerme a tono y estuve mes y medio sin jugar apenas. Tenía otro rol y sufrí un poco de sequía goleadora. No tenía la oportunidad. Pero una vez metí el primero, se abrió la lata. Ya después me encontraba todas las semanas con una ocasión, con dos.

¿Cómo se ve en su primer año como azul?

Pues la verdad que muy bien. Al principio me costó más que nada por el tema de los campos. Hay mucha diferencia con los céspedes andaluces. Allí la mayoría es todo artificial, aquí casi todos son naturales. Eso y el clima, fue lo más duro. Esto es mucho más húmedo, pero fuera de eso, estoy muy contento, todo genial.

¿Cómo fue el fichaje por el Vetusta?

Pues yo estaba en casa, en Utrera, y mi representante ya llevaba hablando tiempo con el Oviedo. Sería mediados de junio cuando ya me dijeron que la oferta era real. A partir de ahí, la cosa fue más o menos sencilla. Llamé a un amigo que vive aquí y me dijo que no me lo pensara. Él me ayudó a dar el paso porque era la primera vez que me iba tan lejos de casa. Ahora estoy encantado.

¿Le gusta El Requexón?

Pues parece que no, pero aquí hay instalaciones similares a las de los mejores clubes de España. Están muy bien.

A pesar de ser de fuera, ¿tiene el mismo sueño que sus compañeros de subir al primer equipo?

Hombre, claro. Al fin y al cabo, es para lo que trabajamos todos. Ojalá pudiera debutar mañana mismo. Como si fueran 10 segundos. Pero bueno, lo que me toca ahora es dar lo mejor que de mí para ayudar a mi equipo y estar preparado por si me llega la oportunidad.

El Vetusta va de miedo. Líderes en solitario y con una derrota en toda la primera vuelta. ¿El objetivo es el ascenso?

Claro. Es un equipo bastante nuevo y la directiva no se moja mucho a la hora de dar un objetivo. En verano nadie sabía cómo iba a rendir el equipo. Ha venido además mucha gente que el año pasado era juvenil. Pero sin duda, la meta del Vetusta es recuperar la categoría que se perdió el curso pasado. Cuando llegué y vi el nivel de la plantilla, no podía ni imaginar el no ascender. Además, en caso de lograrlo, veo al filial con opciones reales de estar arriba y de mantener la categoría, aunque la división del norte es complicada.

Más allá de lo futbolístico, ¿qué tal por Asturias? ¿A qué dedica su tiempo libre por Oviedo?

Muy bien, me encanta especialmente la comida. Estoy estudiando un grado superior de nutrición por las tardes. Y también estoy apuntado a una academia de inglés. Vivo en Las Campas con mi padre, que está jubilado y quiso acompañarme en esta aventura para cambiar de aires.

n

Suscríbete para seguir leyendo