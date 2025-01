Paulino, tras las vacaciones: “Tenemos que regalarle a la afición una victoria ante el Sporting”

Paulino de la Fuente ha estrenado la sala de prensa de El Requexón en 2025. El extremo cántabro ha hablado sobre la vuelta al trabajo de los azules y sobre el derbi asturiano del próximo 11 de enero.

El primer entrenamiento. “Para ser el primer día estuvo intenso. He visto a la gente con las energías renovadas. Para eso sirven los descansos, para descansar, estar con la familia y empezar con más ganas la segunda vuelta”.

Su situación personal. “Vengo de una situación difícil y he sabido llevarla de la mejor manera. Creo que los minutos que he ido jugando he ido aportando al equipo y estoy con ganas de más, de hacerme un hueco y jugar lo máximo”.

El derbi. “Es un partido muy especial, nunca me lo imaginé así. Sabía que era un gran partido. Son partidos increíbles y se nota la ilusión de una ciudad entera. En lo que nos tenemos que centrar es en intentar regalar la victoria a nuestra afición porque nos fuimos con una sensación agridulce en el último partido en casa (Córdoba). Es un partido bonito y hay que vivirlo para tener esa motivación, aunque en estos partidos ni debería hacer falta para poder ganarlo”.

El Sporting. “Son partidos muy disputados en los que, al menos en los que me ha tocado jugar a mi, merecíamos más. No se nos están dando bien los últimos, pero eso no influye a la plantilla”.

Las lesiones. “Hay muchas cosas que la gente no sabe y pasas por momentos jodidos. Incluso momentos antes de decidir parar estar con muchos dolores y molestias, y tratar de seguir trabajando a la vez. Pero decidí parar y he pasado tres meses jodidos porque hay días en los que no mejoras y no avanzas nada. Luego vas viendo la luz al final del túnel y ahora me encuentro bien. Desde el primer día que estuve aquí tuve conexión con la gente del club y se lo quiero devolver. Me da rabia esa parte de las lesiones que nunca me había tocado pasar. Espero que sean seis meses especiales para el equipo y especiales para Paulino”.

El equipo. “El año pasado fue una temporada muy dura porque tuvimos que remar mucho. A nivel general fue una temporada muy buena y exigente. Creo que hicimos un gran año, pero no le tocaba al Oviedo que fuese así”.

La competencia. “Cuando hablo con los compañeros creo que la diferencia es que los equipos que ascienden cada vez tienen más nivel. Al final crea una competición muy intensa. A mi me gusta, no te puedes relajar nunca porque puedes perder contra cualquiera”.

El análisis. “Empezamos sin las mejores sensaciones, con muchos jugadores nuevos, pero el equipo supo estar ahí. Hemos ido asentando una base de juego y gracias a la plantilla que tenemos podemos usar varios sistemas y eso nos va a beneficiar a largo plazo. El año pasado también había un plantillón y este año con diferentes nombres creo que sigue habiendo nivel para pelear por todo".

La competencia en las bandas.“Jugadores de un nivel altísimo. Peleamos cada día para ganar el puesto y juegue quien juegue hay nivel asegurado”.

Las rotaciones. “Es muy importante para mantener a toda la plantilla viva y al nivel. Nunca sabes cuándo puedes usar a un jugador todos somos importantes. Me tocó a mi tener que entrar desde el banquillo para remontar y es más importante de lo que pensamos”.