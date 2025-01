El Oviedo presume de cantera en la grada: "Ha sido un regalo de Reyes anticipado"

El Real Oviedo puede presumir de cantera en la grada. El club azul repartió ayer los 100 carnés de niño que había prometido hace unos días. El conjunto carbayón creó esta iniciativa tras adoptar la decisión de no acometer campaña de abonados para la segunda vuelta de Liga, debido al éxito en la primera vuelta, con récord histórico incluido (25.172 socios). Sin embargo, el Oviedo quiere seguir cuidando su masa social más joven, "su futuro".

Guillermo Álvarez, junto a su tía Silvia Fernández. | J. A. / J. A.

"Ha sido una pasada, y que me regalen este abono es un regalo de Reyes Magos anticipado", dice Sara Secades, de once años, una de las agraciadas en el sorteo de los carnets de niño. Ella, junto a los otros noventa y nueve infantes, recibieron el abono ayer en el Tartiere de manos de Martín Peláez, presidente de la entidad carbayona. Fue un día que muchos de estos niños nunca olvidarán. "Este año vamos a ascender, y en parte, gracias a mis jugadores favoritos, que son Cazorla y Alemão. También me gusta mucho Yayo porque es de mi colegio, pero está en el Lugo", comenta Secades.

Deva Pérez. | J. A. / J .A.

A su lado, Deva Pérez, de once años, y Julia Cienfuegos, de siete. "Lo pasamos muy bien. Nos trataron genial y fue todo muy acogedor. Nos hemos sentido como en casa. Además, Papá Noel nos trajo una bufanda del Oviedo y ya la hemos podido estrenar. Estábamos muy nerviosas y esperamos que ahora los Reyes nos traigan una camiseta", pidieron las dos niñas, con una sonrisa de oreja a oreja tras recibir el obsequio oviedista.

Julia Cienfuegos. / J. A.

Guillermo Álvarez era de los más peques, con seis años. Iba junto a su "Tita Roti", ambos de Lugones. Sus padres no son muy aficionados, pero su tía le hizo enamorarse del azul la primera vez que lo llevó al Tartiere. "Le fascinó y me pide volver. Lo primero que preguntó según se lo dieron fue si servía para entrar en el derbi. Su primer partido como socio y con victoria ante los vecinos sería algo para recordar toda la vida", indica la "tita" de Guillermo.

Los hermanos Lucas y Sara Castañón también se pasaron por el municipal carbayón para recoger su nuevo carnet. Ella ha ido más al campo, porque Lucas padece el Síndrome de Angelman, que le causa limitaciones en su día a día. "Tenía mucho miedo a llevarle por si no aguantaba tanto tiempo, pero la verdad es que se lo pasa genial", agradece Maribel Castañón, la madre de los dos pequeños que se unen a una larga lista que a partir de mañana, serán abonados del Real Oviedo.

Lucas y Sara Castañón exhiben sus carnés. | J. A. / J. A.

