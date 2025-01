Javi Calleja, técnico del Oviedo: "Tenemos el nivel y la plantilla para subir a Primera División"

El Oviedo regresa de las vacaciones quinto, en puestos de play-off. Una posición bien diferente a la que tenía el conjunto carbayón a estas alturas la temporada pasada. Aquel equipo terminó rozando con la yema de los dedos el ascenso a Primera, y este año quiere más. Javi Calleja (Madrid, 1978) asegura en una entrevista exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA que confía plenamente en que la plantilla azul ascenderá a Primera División, porque "lo tenemos todo". Además, el entrenador del Oviedo ya prepara el derbi ante el Sporting, un partido del que espera "tensión y una victoria".

¿Qué tal las fiestas, míster?

Pues muy bien, han sido muy buenas Navidades. Con la familia en Madrid unos días y luego he pasado la Nochevieja junto a una hija y un primo. Pocos días y ya de vuelta en Oviedo, aunque se han aprovechado bien.

¿Disfruta usted de Oviedo?

Sin duda, estoy muy a gusto, muy feliz, muy bien. Desde el primer día, ya me habían hablado muy bien de la ciudad y me habían dicho que tiene muy buena calidad de vida. Además, somos de muy buen comer. Al final, lo que hace que estés bien es la gente y el cariño que te muestren. Aquí lo noto y estoy muy feliz.

¿Se ha traído a la familia con usted?

Sí, ahora han venido. Mi mujer no había podido vivir aquí todavía y ya podemos empezar este 2025 juntos. Mis hijas vienen estos días y luego se van a estudiar a Madrid.

¿Se desconecta por completo en los descansos?

No, no. Imposible. Tienes tiempo para la familia, para amigos, pero estás siempre ahí pendiente del teléfono, viendo vídeos, estudiando al rival…

¿O sea, que ya tiene controlado al Sporting?

(Risas). Sí, ya está. Junto a Luismi (Loro), José (Benavides) y Jesús (Unanua), ya hemos visto muchos partidos suyos.

Supongo que no solo hayan seguido al eterno rival. Tendrán que tener un ojo en el mercado…

Sí, también he estado hablando con Roberto (Suárez) y con Agustín (Lleida) para analizar un poco la plantilla y por ver si podemos traer algún refuerzo.

Haga un repaso a la primera vuelta. ¿Está cumpliendo con sus expectativas?

Nuestra mentalidad siempre es de mejora. Somos ambiciosos y queremos exigirnos. Queremos más. Al final, tenemos que tener los pies en la tierra, analizar las cosas en frío, saber que si tuviésemos que hacer un balance general sería positivo, pero no conformarnos. Lo que queremos es tener más regularidad, que el equipo no sufra las derrotas tan dolorosas que ha sufrido Si echas un vistazo a los números estamos quintos, en puestos de play-off. Han pasado ya ocho jornadas en promoción. Hay que destacar eso respecto a la temporada pasada, en la que todo pareció tan bonito.

Dijo en una rueda de prensa: "hemos hecho más cosas bien que mal, pero las malas son muy malas". ¿Sigue teniendo esa sensación?

Es que ha sido así. Al final, el fútbol es un juego y todos los equipos pasamos por momentos buenos y malos. Nosotros hemos pasado por mucho más buenos que malos. Pero claro, en las derrotas hay maneras de perder y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, porque nunca hemos podido pelear para poder darle la vuelta al partido. Siempre que hemos perdido, ha sido porque nos lo hemos merecido. No logramos ser un equipo que muestre más tablas, más madurez cuando se ponen las cosas en contra para no sufrir derrotas tan abultadas y dolorosas. Ahí es donde tenemos que mejorar.

¿Y cuál es la solución?

Pues yo creo que a veces hemos pecado de tener un carácter en el que en momentos puntuales de los partidos nos hemos dejado ir, y eso no podemos permitirlo, hay que erradicarlo por completo. Tenemos que dar siempre pelea durante todo el choque . A veces he tenido la sensación de que el partido ya estaba perdido, aunque nos hubiesen marcado en la primera parte. Eso es lo que no puede ser. Tenemos que saber rebelarnos para que no vuelva a pasar.

¿Cuál ha sido la derrota que borraría de la primera vuelta? La que más le fastidió.

Las seis son parecidas, entre comillas. Por supuesto que las dos primeras me dolieron muchísimo, pero por el contexto. Una es porque era mi primer partido en casa, entonces tenía mucha ilusión y muchas ganas de estrenarme ante la afición y poder darles una alegría. Y luego el derbi en El Molinón. Es un partido que sabes lo que significa. Queríamos dar una imagen diferente de la que dimos. Fueron dos derrotas que a mí me dolieron mucho.

¿Y el partido que más le gustó?

Los ha habido muy buenos. El partido del Eibar, el del Granada, ante el Málaga. A veces solo nos quedamos con si hemos ganado o perdido, pero ese partido en La Rosaleda lo jugamos muy bien. Ha habido encuentros en los que el equipo ha demostrado el nivel que tiene, de lo que es capaz y la línea que tiene que seguir.

De lleno ya en el mercado de fichajes, ¿qué le pide a los Reyes Magos?

Hay que reforzar la parte de atrás. Creo que tenemos que intentar conseguir un jugador más y, sobre todo, traer jugadores con un carácter más defensivo. Debemos conseguir que la gente de más talento ofensivo tenga el rol que realmente les pertenece y no tengan que hacer un trabajo compensatorio.

En una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, Agustín Lleida dijo que se inclina más por traer un central, aunque dijo que hay debate interno. ¿Qué prefiere usted?

Ambos son puestos en los que hay jugadores que vienen trabajando bien. En el lateral derecho, Luengo es el que más ha jugado y más rendimiento ha dado durante la primera vuelta. Lucas ha tenido momentos buenos. Lemos se lesionó cuando mejor estaba. Tenemos claro que hay que reforzar, lo que no queremos es que venga gente de relleno. Hay que traer a gente que sean una buena oportunidad de mercado. Si hay jugadores que no logran convencernos, es mejor no traer a nadie.

Para fichar, hay que dar salidas. Masca fue el primero en sufrirlo. ¿Por qué no cuajó en Oviedo?

Es una persona que en el vestuario ha estado siempre bien y le deseo lo mejor. El problema es que estaba en un grupo en el que ha tenido pocos minutos, por lo que veo normal que se viese con más posibilidades en otro equipo. Deseo que le vaya muy bien. Siempre vi a Masca como una especie de revulsivo. Ponerle en una banda no tiene sentido, teniendo en cuenta que él siempre me ha dicho que es un "9", y es verdad que tiene intuición de cara a gol.

Podría no ser la única salida. Dotor suena para abandonar el equipo y llegó con usted ya en el puesto. ¿Pidió usted su fichaje?

No, fue una opción que me pusieron sobre la mesa. Me dicen que está la posibilidad de que venga. Desde el primer momento acepté, porque es un jugador que teníamos visto de antes, con tiene mucha calidad y talento. Desde que hemos llegado de vacaciones le he visto muy bien, con muy buena actitud. Le veo además con ese compromiso que estamos buscando de todos los jugadores. Ha venido muy hablador, muy comunicativo. Empezamos año nuevo, veremos.

Suena a segunda oportunidad.

Sí, sí. Es un jugador que me gusta, tiene personalidad, tiene calidad. Ha jugado en Primera División. Entre todos tenemos que intentar sacar esa mejor versión de él en el caso de que se quede.

Si solo pudiese hacer un movimiento, ¿qué rol elegiría?

Me gustaría que viniese el mejor. Hay que estudiar las posibilidades dentro del mercado para la columna vertebral, en esa parte central. Queremos tanto a un central como a alguien que pudiese ejercer de pivote defensivo.

Estos días ha sonado César de la Hoz, del Valladolid. ¿Qué le parece?

Sí, sí, ha sonado. Es un jugador que tiene varios ascensos y cuenta con experiencia. Tiene muchas tablas y es muy inteligente posicionalmente. Son perfiles que buscamos.

¿Descarta traer a un lateral? (Pregunta realizada antes de la lesión de Lemos)

Tenemos cubierta esa posición, pero han ido entrando unos y otros y no han terminado de tener continuidad. Entonces, si surgiese esa posibilidad, genial. Y por supuesto que estamos mirando.

¿Ha acudido a usted algún futbolista pidiéndole salir?

Ninguno. Nadie me ha dicho que prefiera buscar una salida. Todos los que van saliendo en la prensa es porque tienen pocos minutos, porque hay movimiento de mercado entre los representantes, los clubes y todo. Es normal que se barajen las mejores opciones para cada uno.

Hace un tiempo tuvo usted una polémica al decir que tiene "la mejor plantilla de Segunda". ¿Se arrepiente?

Ni mucho menos. Lo sigo pensando. El primero que tiene que creer que tiene la mejor plantilla para conseguir cosas grandes soy yo. Podría ser un llorón y decir que las hay mejores. No es mi perfil, no me gusta. Yo creo en lo que tengo, creo en lo que hay. Para mí es la mejor. Me imagino que el Almería dirá lo mismo. Granada, Elche, Levante... Hay muchísimas plantillas muy buenas, pero yo defenderé la mía siempre. Ahora estamos demostrando que no son palabras que se quedaron en el aire y que no fue una locura mía. Estamos demostrando que tenemos nivel para estar ahí peleando, para subir a Primera División, que es el objetivo que buscamos.

Se quedó a pocos minutos de lograr el ascenso con el Levante. Si aquel equipo se enfrentase a su Oviedo, ¿quién ganaría?

(Risas). Eso es imposible de saber. Yo creo que no hay que comparar. Ahora mismo me quedo con el actual. Me pillas en el Levante y te diría aquel, porque creo en el trabajo del día a día. Además, no solo me fijo en la plantilla. Creo en los equipos. Eso es lo más diferencial de todo, tiene muchos más aspectos fuera de lo deportivo que al final es lo que te hace conseguir estar en Primera División. Siempre que esté en un equipo, voy a creer que el mejor es el mío.

Se dice que el que más confía en el ascenso este año usted, ¿no?

Cien por cien. Cada día más. Yo creo en que vamos a conseguir el objetivo, pero tenemos que disfrutar del camino. Hemos dado motivos para creer y queremos que la gente se divierta cada semana. Queda una segunda vuelta, que siempre son más complejas. Cada equipo se juega las habichuelas. Nosotros tenemos todo para creer que vamos a subir a Primera, pero hay que ir paso a paso.

¿Firma play-off ahora mismo?

No, yo no firmo. Estamos ahí ahora mismo y a poquitos puntos del ascenso directo. Aspiramos a lo máximo. Queremos ser mejor equipo y ser ambiciosos pero insisto en que no va a ser fácil, hay que tener tranquilidad y al final estaremos dónde merezcamos.

En verano tomó usted una decisión muy valiente. Cogió las riendas de un equipo que con su anterior técnico se quedó a las puertas del ascenso. ¿Qué le hizo decidirse?

Pues me decidí en el momento que el presidente, Martín Peláez, y la dirección del club me comunican que hay un proyecto en el que se va a mantener una base importante. Yo los había visto la temporada pasada. El Oviedo me daba mucha seguridad y veía lo que todos, que tenía muy buenos jugadores. Había y hay muy buenos mimbres para poder pelear por algo ambicioso. Era lo que buscaba. Un proyecto en el que te ilusiones y en el que quieras ganar. Con este club quiero conseguir estar arriba y volver otra vez a la élite, a Primera División. Además, me fascinó el ambiente tan bonito que se creó tras haberlo pasado tan mal. Nunca sentí miedo, sino motivación.

Antes de su llegada, salieron varios nombres. Sin embargo, Jesús Martínez dijo que se enamoró de usted desde el primer momento.

En la reunión con él sentí que fue la decisiva. Fue una reunión muy productiva en la que nos conocimos y hubo un muy buen "feeling". Me mostré cómo soy y nos entendimos muy bien. Cuando dos personas conectan, se nota enseguida.

Todo el mundo sacó mucho a relucir a Luis Carrión, los medios, los que más.

Yo creo que había mucha expectación y exaltación. Pero no solo con Carrión, sino con la temporada anterior. Es lógico, yo lo entiendo. Después de tantísimos años, te metes en play-off, el equipo va creciendo durante la temporada, y te quedas a nada de subir a Primera. Vine asumiendo que eso iba a pasar. A Carrión le aprecio muchísimo y no me ha importado. Yo soy Javier Calleja, sé mi manera de trabajar, mi manera de entender el fútbol y quiero siempre proyectos en los que haya presión. Ahí me siento a gusto.

¿Mantiene comunicación con Carrión? ¿Le ha pedido informes? ¿O se mantiene al margen?

Para que eso funcione tienes que tener una relación muy íntima. Si no, te puede condicionar y no te permite tener tu propia opinión. Lo mejor es buscar personas de las que te gusta rodearte para que te pasen un informe austero y serio y poder tomar tus propias conclusiones.

Llega el derbi, y con ello, la oportunidad de redención. ¿Tiene ganas de vivirlo en el Tartiere?

Estoy soñando con ese partido porque es en casa, porque estoy viviendo esto con mucha gente de Oviedo que me transmite constantemente lo que significa este partido. Me lo imagino intenso, competido. Lo que quiero es que todo lo que vamos a trabajar se ponga en práctica dentro el campo y salgamos victoriosos.

Cuentan con Dubasin, que jugó el año pasado en El Requexón. ¿Le gustaría haberlo tenido en su equipo?

Está haciendo una gran temporada, ya la venía haciendo cuando coincidió con Rubén Albés en el Albacete y le conoce muy bien. Le está sacando mucho rendimiento. Pero yo no me preocupo de los que no tengo, sino de los que hay. Él es jugador del Sporting y nosotros tenemos a los nuestros, que lo hacen muy bien. No me planteo si podría haber estado o si no, es perder el tiempo.

