"Recobré el aliento al ver a Carlos": así fue la visita de los veteranos del Oviedo y del Sporting al Hospital Monte Naranco

"Recobré el aliento al ver a Carlos", decía Amanda González, una de los pacientes del Hospital Monte Naranco a los que ayer visitaron los veteranos del Oviedo y del Sporting antes de disputarse el derbi del próximo sábado, once de enero. "Venir juntos siempre es una buena idea", dijo Iñaki Eraña, organizador de la quedada que tanta alegría le dio a los enfermos del centro hospitalario carbayón.

"Es una iniciativa muy buena y si este año se hizo en Oviedo, el año que viene hay que hacerlo en Gijón", aseguró Vicente Villamil, en representación de los veteranos azules. "La rivalidad entre ambos equipos debe ser una fiesta, no una guerra. No entiendo cómo no puede haber una camiseta del Sporting y una del Oviedo viendo un partido de fútbol juntos. Nos enseñaría muchas cosas. Además, no se entiende cómo nos meten en una jaula, ni cómo llegamos con bengalas para romper cosas. El fútbol es otra cosa. Es una pasión preciosa, que entre otras cosas trata de hacer amigos.", aseguraron tanto Eraña como Villamil antes de entrar junto a Rubén Blaya, Juan Carlos Ablanedo, David Cano, Tati Alcalde, Rogelio Lamar, José Luis Ablanedo, Juan Mesa, Nikola Jerkan, Carlos Muñoz , Oliverio Álvarez "Oli", Chus Abad y Javier Álvarez.

Una vez dentro, los veteranos de ambos equipos regalaron un montón de camisetas, que el hospital sorteó entre todos los enfermos que se habían apuntado a una lista para conocer a los que algún día fueron sus ídolos dentro de los terrenos de juego. "No me hagáis hablar mucho, por favor", dijo un paciente al que le costaba mucho respirar. Sportinguista en Oviedo, no ocultó su emoción cuando vio entrar por la puerta a los veteranos rojiblancos. "Esto es muy grande para mí", dijo.

Puerta con puerta estaban Guadalupe Sampedro y Amanda González, dos señoras "muy oviedistas". No dudaron en cogerle la mano a Vicente, a Oli y a Carlos. González, de hecho, estuvo a punto de ponerse de pie cuando vio a "el hombre gol". "Te veía siempre por la tele, menuda sorpresa más grande", dijo emocionada. Así finalizó una experiencia que esperan repetir el año que viene, porque los veteranos "llegamos donde podemos y esto es una buena causa".

