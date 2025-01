Cazorla, sobre su lesión: “Desde el principio sabía que me había lesionado, ahora me preocupa recuperar el tono”

Santi Cazorla compareció esta mañana en la sala de prensa de El Requexón para hablar del estado de su lesión, el derbi, y el equipo. El Mago confirmó que no llega al partido contra el Sporting del próximo sábado en el Tartiere (21 horas).

Perderse el derbi. "Fastidiado un poco, la verdad. Nunca vienen bien las lesiones, pero ahora fastidia un poco más. Hablaba de que estaba mejor esta temporada y empieza el año y ya ves. Espero que no sea muy larga. El derbi en casa duele perdérselo y según pasan los días me duele más, pero hay que aceptarlo".

La lesión. "Me estaba encontrando bien entrenando y en un gesto noté un pequeño pinchazo. Seguí y luego decidí parar, porque no quería que fuese a más. Hicimos las pruebas y salió eso. En cuanto noté el pinchazo sabía que algo iba a salir, así que empecé a asimilarlo. Fui consciente desde el principio".

Similar a la de la temporada pasada. "Es parecido a lo del año pasado, pero menos complicada. El año pasado fue el sóleo, que es más problemático, y esta vez fue el gemelo. Dentro de lo malo, fue lo menos malo. Al ser el derbi todo parece peor, pero he pasado muchas lesiones peores que esta, los fisios me dan tranquilidad y en poco tiempo espero estar con el grupo".

Los tiempos. "La gente me pregunta si llego y yo les digo que no. Le fastidia a la gente y me fastidia a mí, pero me dan ánimos y me dicen que vuelva pronto. La temporada pasada en el Tartiere todavía no estaba para jugar y ahora otra vez, me queda esa espinita de no disfrutar de un derbi en casa. Veremos en el futuro si se da".

Ponerse a tono para lo que queda. "Lo que más me preocupa es volver a recuperar el ritmo que tenía antes. Llevo sin entrenar como tal desde el partido contra el Granada (14 de diciembre), prácticamente. Sé que me voy a recuperar, pero el ritmo y el nivel competitivo es lo que me preocupa, eso va a costar un poco más recuperarlo. Trabajaremos bien y espero conseguirlo lo antes posible".

Ganar el derbi. "Desde que llegué no logramos ganar ningún derbi y ojalá cambie la dinámica. Es un derbi, un partido especial, y además dejaríamos al Sporting a una distancia importante y ellos son un rival directo. El que diga que es un partido normal, miente. Es especial y bonito de jugar, soñado por todos los jugadores. Son tres puntos fundamentales. Todos los derbis son igualados, es así. En la primera vuelta cometimos un penalti en los primeros minutos y luego acumulamos errores individuales que te cuestan partidos. Estamos convencidos de hacer un buen partido y de poder superarles".

Su convocatoria. "Quiero estar lo más cerca posible de la plantilla. No solo por vivirlo yo, también para ayudar desde el banquillo o desde donde haga falta. Estoy para sumar y hablaré con el cuerpo técnico de ello".

La primera vuelta. "El balance de la primera vuelta fue muy positivo, era lo que estaba buscando cuando volví a casa. Jugué casi todo y me encontré bien, ese es el ejemplo que hay que seguir en la segunda vuelta. Ahora me perderé varios partidos, pero luego quiero volver a coger la velocidad de crucero. El míster nos ha puesto el resumen de las cosas buenas y malas que hicimos en la primera vuelta. Lo hemos analizado y ahora solo queremos empezar bien la segunda en casa, que es clave estar fuerte en casa".