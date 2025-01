Disciplina, calma y tarjetas: así se arbitra un derbi

Tres partidos, 21 amarillas y 4 rojas. Los datos podrían situar a Antonio Jesús López Nieto (Málaga, 1958) en la categoría de árbitros con la mano floja, pero se entiende en el contexto en el que dieron aquellas tres citas: fueron derbis asturianos. Y eso en la jungla futbolística de los años 90 implica más pasión que fútbol, más patadas que goles y más protestas que celebraciones. López Nieto, que ahora, las vueltas que da la vida, preside el resurgido Unicaja de baloncesto, es el colegiado que más derbis asturianos ha dirigido en la historia, encuentros que se le han quedado grabados en la memoria. "Eran choques llenos de pasión, muy calientes. Para un árbitro era un premio arbitrar un partido así", señala a LA NUEVA ESPAÑA.

López Nieto amonesta a Prosinecki, parcialmente fuera de la imagen, con Iván Miner a la derecha y Avelino al fondo, en el Oviedo-Sporting del 11 de junio de 1995. | LNE

Lo primero que recuerda López Nieto son "los buenos amigos" en Asturias, como el también exárbitro Díaz Vega, además de emisarios de los dos equipos: "Eugenio Prieto dispensaba un trato magnífico a los árbitros, también los delegados de ambos equipos. Y de los futbolistas me quedo con la educación y saber estar de Ablanedo; un caballero". También revela López Nieto una buena relación con el ovetense Iván Ania: "Coincidimos en un viaje a un Europeo cuando era un chaval y siempre he seguido su carrera, incluso de entrenador. Es una persona muy agradable y cordial".

Momento para los que no se lo ponían tan fácil. Aquellos difíciles de llevar. López Nieto se muerde la lengua porque no quiere señalar a nadie, pero al final concede que "arbitrar a Carlos era complicado por su estilo: entre las faltas que le hacían, las que provocaba, las que se inventaba…".

Su siguiente referencia va hacia el viejo Carlos Tartiere: "Era un campo de los de antes, no muy grande pero que apretaba mucho. Muy pasional. En mi último año arbitré en el nuevo estadio y ya era otra historia.".

Vamos con los derbis. El 30 de diciembre de 1990, a las puertas de Nochevieja, se estrenó el malagueño con la máxima rivalidad del Principado. No se le olvidaría aquella experiencia. "Eran partidos calientes, sí…", señala como acto reflejo. Y el primer duelo regional se encarga de darle la razón: 11 tarjetas amarillas y dos rojas (Carlos, por los azules; Óscar, por los rojiblancos). ¿El resultado? Un 0-0 para termina de dar forma al derbi de manual: competido, agresivo, con poco fútbol.

El 11 de junio de 1995, penúltima jornada de Liga, llegó la segunda experiencia para López Nieto. Y en aquella ocasión se impuso el Oviedo por 1-0, gracias a un tanto de Oli a los 57 minutos. Aquel derbi es recordado en Oviedo como el último día de Prosinecki con la zamarra azul. López Nieto lo expulsó a los 67 minutos con roja directa. También echó a Avelino, por doble amarilla, un par de minutos más tarde. "La segunda tarjeta que me sacaron es de Juzgado de guardia", dijo el rojiblanco al término del choque. La defensa de López Nieto: "No te lo vas a creer, pero he olvidado todas las rojas que he sacado en mi carrera. Prefiero recordar las cosas buenas…". Hubo otros cinco amonestados.

El tercer y último choque regional se dio el 3 de diciembre de 1995, y de nuevo con victoria azul por 1-0, esta vez con autogol de Bango, excarbayón en las filas rojiblancas. Fue el más "light" de todos: solo tres amarillas.

Este tercero es el que dejó más huella en el andaluz. "Fue mi partido 100 en Primera y tengo una foto con los capitanes, Berto y Ablanedo, en el salón de mi casa de Málaga. Le tengo un recuerdo especial", dice alguien que alcanzaría los 231 partidos en la máxima categoría.

Su amplia experiencia tanto en los derbis como en el fútbol en general le conceden categoría para dar algunos consejos sobre cómo dirigir este tipo de partidos. "Son partidos diferentes, más calientes, así que hay que imponer disciplina pero también saber medirse. Si no, se te pueden ir de las manos…", señala.

