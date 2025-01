Luis Carrión, sobre su salida del club azul: “Me cegó entrenar en Primera porque económicamente estaba mejor en Oviedo”

Luis Carrión, exentrenador del Oviedo, sigue dándole vueltas al choque de vuelta del play-off de ascenso a Primera y a su salida del club azul. “Ascender con el Oviedo era mi ilusión y la de mucha gente y fue difícil se superar. Le sigo dando vueltas… No pudo ser. Si volviera a empezar el partido, haría lo mismo”, se pronunció el catalán en una entrevista concedida a Ser Deportivos Asturias.

El técnico, sin equipos tras su despido de Las Palmas, comentó que “ahora que se ha ido Masca he visto videos del gol anulado en el partido de ida. Por tres centímetros… Aunque nunca se sabe qué hubiera pasado. Nos pudo la situación de que ellos empezaron con mucho ritmo y no salimos de ahí. Pero logramos algo que nadie esperaba, llegar a la final del play-off”.

Carrión también hizo referencia a su marcha del Oviedo, después de que el club negociara por su continuidad: “Se ha hablado de cosas que no son verdad. Venía de un trauma grande, del partido de Cornellá, y tenía que tomar la decisión en 3 días. Empecé muy abajo como entrenador, he pasado por muchas etapas y me surge la posibilidad de Primera… Tomé la decisión que tenía que tomar, aunque ahora todos pensarán que fue equivocada. Me dolió que se diga que había firmado antes. Soy incapaz de hacerlo”. Y añadió: “Jesús tiene poder de persuasión, pero me costó llegar a Primera y lo valoraba mucho. Me cegó eso, pensaba en entrenar en Primera porque económicamente estaba mejor en el Oviedo”.

Sobre el entrenadorazul actual, el catalán expuso que “el Oviedo tiene un míster cojonudo y una plantilla cojonuda. Las declaraciones después del Reconquista no debería de haberlas hecho. Mi cabeza no estaba clara. Se malinterpretó… pero tengo la conciencia limpia”.