Calleja, prepara a los suyos para la batalla: “Los que estén en el campo ante el Sporting van a ser guerreros”

Javi Calleja repite una y otra vez esta semana el mensaje motivacional y lo lleva hasta la sala de prensa. El entrenador confía en los suyos y en resarcirse del derbi de la primera vuelta en El Molinón.

Los entrenamientos. “Hemos tenido de todo, con golpes, lesiones… Es una pena que no podamos contar con todos. La semana ha sido buena de trabajo, respiras un ambiente diferente. Se nota en el trabajo, la intensidad, las ganas… Los que estén en el campo van a ser guerreros”.

Paulino. “Llega con poco tiempo para estar en forma, pero llega al partido. Entra en la lista, pero está sin ritmo, para jugar los minutos finales”.

Evolución. “Yo he vivido varios derbis pero ninguno como el de aquí. El primero fue un aprendizaje. Era consciente de lo que era, lo que se vive pero ahora lo soy mucho más. Se nota más en el equipo. Son conscientes de lo que significa para Asturias y para Oviedo. Estoy muy orgulloso de cómo han transcurrido estos días. Ahora hay que demostrarlo en el campo. Y estoy convencido de que la afición se sentirá orgullosa de lo que vamos a dar en el terreno de juego”.

Revancha. “El de Gijón fue un partido en el que no salimos contentos. Más que en el juego ellos se impusieron en otra serie de factores que influyen en un derbi, como lo emocional o el carácter. Quiero revancha. Jugamos en casa, con nuestra gente, iniciamos la segunda vuelta… No hay mayor motivación o revancha que este partido. Queremos alejar a los rivales que vienen por debajo”.

Hassan. “La motivación la veo en todos. Hemos hablado mucho, no es un partido más, es el partido. Llevamos centrados en el derbi mucho tiempo. Hassan es consciente del tipo de partido, de lo que se va a encontrar en elc campo y es el primero que quiere ganar”.

Temor al exceso de motivación. “Cabeza fría es clave, pero prefiero que pequen por exceso de pasión que por defecto. Cuando vayamos al campo y veamos el recibimiento… Si no se motivan es que tienen que dedicarse a otra cosa. Hay que tener equilibrio entre cabeza y corazón pero si pecamos que sea que exceso”.

¿Algo nuevo en la rutina? “Cuando vas por la calle te cambia el contexto, respiras el ambiente. hemos hablado de lo que es un derbi para todos, de la importancia. Hemos puesto imágenes, videos de otros momentos, del partido de ida. cada jugador y trabajador del club sabe que vamos a ponerlo todo. Nos vamos a tomar como si fuera el partido de nuestra vida. Lo que garantizo es que nos dejaremos la vida para ganar”.

El once. “Trabajamos en una idea pero le doy muchas vueltas al planteamiento, puede haber alguna sorpresa. No está todo dicho con el once. No se gana en los primeros 45 minutos, definirán los detalles”.

El rol de Cazorla. “Que se haya hecho daño tiene mucha importancia pero es líder dentro y fuera del campo. Queremos que esté con nosotros en todo momento. Está evolucionando muy bien, recuperándose más rápido, acabando la semana con buenas sensaciones. Va a ser el primero que ayude, si alguien sabe lo que es un derbi es él”.

El Sporting. “Espero un derbi intenso. Tiene jugadores muy competitivos, como demostraron en la primera vuelta. Son verticales, que trabaja muy bien en buscar la espalda de la defensa. Generan y te causan problemas con esa verticalidad. Es un equipo completo, que sabe competir en todo tipo de situaciones. Podemos dejarles a 8 puntos, pueden tener presión en ese aspecto. Una victoria nuestra les descolgaría aún más”.

Estilo de juego. “Si hacemos las cosas bien no me preocupa lo que haga el rival. Si no lo hacemos bien, si les puede favorecer nuestro estilo”.

Mercado de invierno. “La lesión de Lemos es una mala noticia porque es una posición que no hemos terminado de encontrar continuidad. Estará 2 o 3 meses de baja, con más motivo aún pensamos en que pueda venir algún refuerzo. Puede haber algún refuerzo más, hay que estar pendiente del mercado. No cerramos la puerta a que venga otra fichaje”.

Dotor y Del Moral. “En estas situaciones, en las que se especula mucho, siempre digo lo mismo: mientras estén con nosotros son uno más. Pueden jugar en cualquier momento. Tienen un rol que cuando les toque jugar será importante. Si se quedan o salen ya lo veremos. No se puede hablar de que no cuento con ellos antes de un partido tan importante”.