Calleja reconoce que “puede haber sorpresas en el once” y ensaya con una novedad: así fueron las pruebas en el último entrenamiento

Javi Calleja empleó el último entrenamiento de la semana antes del derbi en una labor intensa sobre el césped número 4 de El Requexón en el que predominó el trabajo táctico. Antes de la sesión, el entrenador reconoció que no mantenía algunas dudas con el once que pondrá en liza ante el Sporting. “Trabajamos en una idea pero le doy muchas vueltas al planteamiento, puede haber alguna sorpresa. No está todo dicho con el once. No se gana en los primeros 45 minutos…”, indicó el entrenador.

Tras sus palabras, el técnico ensayó sobre el césped de la ciudad deportiva su idea de juego. Lo hizo con varias combinaciones en ataque en el previsible once inicial. Con Luengo, Costas, Calvo y Pomares apuntando a la defensa elegida y Colombatto y Sibo con plaza en el medio, hay más opciones en ataque.

La clave se sitúa en la posición de Portillo, al que Calleja situó en la última sesión en la banda zurda. Si se confirma esta apuesta, se abriría un hueco por dentro, como compañero de Alemao en el ataque. El canterano Álex Cardero tiene opciones de colarse en el once si se da esta circunstancia.

En cambio, si Portillo actúa en una posición centrada, Calleja optaría por sus extremos clásicos, con Chaira y Hassan como favoritos para ocupar los flancos. Calleja tiene alternativas en su libreta a pesar de las lesiones y cuenta con recursos desde el banquillo para dinamitar el derbi en cualquier momento.