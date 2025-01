Ellos saben cómo se hace: los tres ejemplos en el Oviedo de cómo ganar un derbi

El derbi asturiano supone -los datos históricos así lo señalan- una oportunidad única para el Real Oviedo de reclamar su dominio en el fútbol asturiano ante su eterno rival. Pero no atraviesan los azules su mejor momento en cuanto a resultados ante el Sporting: ya son 4 sin conquistar el derbi.

Buscan los futbolistas de Calleja salir de ese pequeño bache de resultados nada habitual a lo largo de la historia con dosis extra de pasión y con el poso de experiencia que dan los más veteranos. Y para lo segundo, tres ejemplos con significado, la de los tres futbolistas de la actual plantilla que ya saben lo que es ganar un derbi asturiano. Dani Calvo, Lucas Ahijado y Quentin Braat posan para LA NUEVA ESPAÑA con la esperanza de repetir una experiencia que es inolvidable. Junto a ellos, un Luengo que quiere estrenarse.

Lucas Ahijado es el veterano en estas lides. Atesora 8 derbis a sus espaldas y con números más que buenos: 5 victorias, 2 empates y una sola derrota, la sufrida en el choque de la primera vuelta en El Molinón.

Precisamente ese recuerdo es el más doloroso para él, en un choque en el que fue sustituido al descanso. La parte más positiva de su curriculum luce con tres titularidades en las tres victorias seguidas en El Molinón, 19/20, 20/21 y 21/22. Y, además, sabe lo que es marcarle al eterno rival. Lo hizo en el choque celebrado en el Tartiere en octubre de 2021 que finalizó en tablas (1-1).

También puede presumir de experiencia un Dani Calvo que disputará mañana su octavo derbi, con el equilibrado saldo de dos triunfos, tres empates y dos derrotas hatsa la fecha.

El oscense ha disfrutado de los 90 minutos en los 7 precedentes, en los que ha visto tres cartulinas amarillas. Mañana portará el brazalete en auesencia del lesionado Cazorla.

Para Quentin Braat, que esperará esta vez su turno en el banquillo, sus vivencias en el derbi son cortas pero intensas. Jugó uno, y lo ganó. Fue con Cervera en el banquillo azul, en el choque disputado en el Tartiere en diciembre de 2022. Marcó Borja Bastón de penalti y el galo se fue con la satisfacción de dejar su portería impoluta en el choque más especial para los seguidores.

El reto de Costas y Luengo

Para el central gallego, el derbi tiene un punto de reivindicación. Y de acabar por fin con un gafe que le persigue desde que viste la camiseta azul: aún no ha logrado ganar ninguno sobre el terreno de juego. Costas no ha tenido suerte en cuanto a duelos contra el Sporting se refiere. En dos ocasiones se perdió la cita por ver en el choque anterior la amarilla que acarreaba suspensión. En otras, las lesiones le mantuvieron alejado del campo. Incluso en su primera experiencia en Oviedo, allá por la 2016/17, no había derbi al encontrarse el Sporting en Primera.

Con todo, el zaguero solo ha podido disputar tres derbis en las 5 temporadas que ha vestido la zamarra carbayona. Costas sí jugó en el 1-1 del Tartiere de la temporada 21/21, en el 0-0 firmado en la capital la temporada pasada y en el 3-1 con el que el Sporting se quedó el derbi pasado. Su suerte es distinta si se analiza su trayectoria con otros equipos, pues las dos ocasiones fuera de Oviedo en las que Costas jugó ante los rojiblancos acabó su equipos con los tres puntos: victorias por 2-3 con el Barça B (temporada 2017/18) y por 1-0 con el Almería (2019/20).

Es la misma situación se encuentra Oier Luengo, con tres derbis sobre el verde sin el sabor del triunfo al final de ninguno de ellos. Colecciona el vasco -que apunta a titular en el lateral diestro-dos empates y una derrota.

