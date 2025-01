Ya hay once del Oviedo: Álex Cardero, la gran apuesta de Calleja; Hassan se queda fuera

El Real Oviedo ha hecho público el once con el que se enfrentará al Sporting en el derbi de esta noche y se confirma la apuesta por el canterano Álex Cardero como gran novedad. El gran damnificado es el ex del Sporting Hassan, que esperará su turno en el banquillo. El once elegido por Calleja es el ensayado en el último entrenamiento en El Requexón y publicado por LA NUEVA ESPAÑA: Aarón; Luengo, Costas, Calvo, Pomares; Sibo, Colombatto; Chaira, Álex Cardero, Portillo; Alemao.

El Oviedo, además, ha anunciado que finalmente Rahim se cae de la lista por molestias, así que en el banquillo estarán: Braat, Lucas, Eze, Jaime Vázquez, Dotor, Cazorla, Del Moral, Hassan, Moyano, Paulino y Paraschiv.